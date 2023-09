10 consejos esenciales para cuidar tu cabello después del verano

El verano puede ser una temporada maravillosa, pero puede afectar la salud de tu cabello debido a la exposición al sol, al agua de mar y al cloro de las piscinas.

Ya seas hombre o mujer, mantener un cabello saludable después del verano es esencial para lucir una apariencia fresca y radiante. Aquí tienes 10 consejos esenciales para el cuidado de tu cabello después de la temporada estival.

1. Hidratación imprescindible

La exposición al sol, el viento y el agua salada pueden causar deshidratación en el cabello. Para combatir esto, utiliza acondicionadores y mascarillas que contengan ingredientes como aceite de argán, aceite de coco o keratina, ya que estos componentes han demostrado que ayudan a mejorar la hidratación del cabello y reducir la pérdida de proteínas capilares.

2. Lavado suave y adapta la frecuencia

Lavar el cabello con agua excesivamente caliente puede eliminar los aceites naturales del cuero cabelludo. Opta por agua tibia y evita el lavado diario si tu cabello no lo necesita, ajusta la frecuencia según tu tipo de cabello y preferencias. Ya que investigaciones han demostrado que lavar el cabello con champú a diario puede llevar a un aumento en la producción de sebo (International Journal of Trichology, 2010).



Para lograr un brillo extra en tu cabello, no necesitas lavarlo por completo con agua fría. Basta con realizar el último enjuague utilizando agua a una temperatura más baja. Esto ayudará a cerrar las cutículas y dará como resultado un cabello más brillante y suave.

3. Protege tu cabello del sol

La radiación ultravioleta (UV) del sol puede dañar la cutícula capilar y causar decoloración y debilitamiento. El cabello también necesita protección solar. Usa sombreros o pañuelos cuando estés al sol durante mucho tiempo para protegerlo de los daños causados por los rayos UV. Además, considera productos capilares con protección solar incorporada para un cuidado adicional.

4. Corte renovador

Para acelerar el crecimiento de tu cabello y prevenir la aparición de puntas abiertas, programa una cita para recortar las puntas cada dos meses como mínimo. Esto mantendrá tu cabello en su mejor forma.

5. Limita el uso de calor

Después del verano, reduce el uso de secadores y planchas. Deja que tu cabello se seque de forma natural siempre que sea posible para evitar daños por calor.



Pero evita acostarte con el cabello mojado, ya que esto puede dañar la cutícula y causar irritaciones en el cuero cabelludo. Asegúrate de secarlo antes de descansar.

6. Come bien para un cabello sano y evita el estrés

Una dieta rica en proteínas, vitaminas (como biotina y vitamina D), y minerales (como zinc y hierro) es fundamental para la salud del cabello. Estudios han vinculado la deficiencia de estos nutrientes con problemas capilares, incluyendo la pérdida de cabello (Dermatology Practical & Conceptual, 2017).



El estrés puede tener un impacto negativo en la salud de tu cabello. Encuentra formas de relajarte y reducir el estrés, como la meditación o el yoga. Un estado mental tranquilo se reflejará en la salud de tu cabello.

7. Cuero cabelludo saludable

Un cuero cabelludo sano es fundamental para un cabello saludable. Considera el uso de un champú suave específico para el cuero cabelludo si experimentas sequedad o irritación. El masaje suave del cuero cabelludo con aceites esenciales como el aceite de coco también puede ayudar a mantenerlo en óptimas condiciones.

8. Cepillado cuidadoso

El cepillado adecuado es esencial para prevenir la rotura del cabello. Utiliza un cepillo de cerdas suaves y desenreda con cuidado, especialmente cuando el cabello está húmedo. Investigaciones han demostrado que el cepillado agresivo puede dañar la cutícula capilar y causar rotura (International Journal of Cosmetic Science, 2012).

9. Puntas bajo control

10. No te preocupes por la caída del cabello al lavarlo

Es normal que durante el lavado del cabello se desprenda cabello viejo que está listo para ser reemplazado por cabello nuevo. La cantidad total de cabello en tu cabeza permanecerá constante. Por lo tanto, no debes preocuparte ni evitar lavar tu cabello por temor a la caída, ya que esto es parte del ciclo natural de crecimiento capilar. En lugar de preocuparte por la caída durante el lavado, enfócate en utilizar productos adecuados y cuidar de tu cabello de manera regular para mantenerlo saludable y fuerte.

Recuerda que cada cabello es único, así que personaliza tus cuidados para obtener los mejores resultados. ¡Disfruta de tu cabello y luce un aspecto impecable en cualquier temporada!