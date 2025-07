Uñas rojas elegantes: 7 ideas bonitas y delicadas que realzan el moreno y te inspirarán para probar algo nuevo

Las uñas rojas son la manicura clásica por excelencia. Es esa apuesta segura para el verano y para cuando queremos ir divinas a cualquier evento a lo largo del año. ¿Boda a la vista? ¿Vacaciones de verano en la playa? ¿Evento en el que quieres causar buena impresión? Impacta con las 7 propuestas de uñas rojas elegantes que te traemos hoy, ¡vas a quererlas todas!

Aunque la aperol spritz es una manicura que está arrasando este verano, muchas chicas prefieren tonos más clásicos, como todo al rojo.



La verdad, es que el rojo es un tono que siempre sienta fenomenal, porque es elegante y eleva los looks. Además, realza el moreno, por lo que es una apuesta segura para las vacaciones de verano en la playa y en la piscina.



Descubre nuestras 7 propuestas de uñas rojas más top del momento.

Manicura roja clásica

Si quieres ir a lo seguro, ni lo pienses. Esta manicura con un rojo neutro y clásico es ideal. Sienta fenomenal en cualquier momento del año y es un tono que encontrarás en cualquier sitio de manicura. Así que corre a por él sin pensarlo.

Manicura roja con francesa

Si prefieres huir de los acabados lisos y buscas un acabado más premium, puedes copiar esta idea de diseño que no podría ser más perfecta. Es ideal para las mujeres que adoran la manicura francesa. Además, la francesa con la uña con acabado en almendra queda súper elegante.

Manicura roja con flores

Si te encanta la manicura con nail art, te proponemos unas uñas rojas combinadas con algún diseño que te guste. Por ejemplo, esta propuesta con las flores queda fenomenal. Además, tiene el detalle del brillante que queda súper bien. Ideal si buscas unas uñas rojas más trabajadas y llamativas.

Manicura roja con corazones

Posiblemente no puedas esperar a San Valentín para lucir esta manicura. ¡Es preciosa! Es una manicura que sienta fenomenal tanto en uñas almendras como redondas o cuadradas, por lo que no tienes excusa. Además, combinada con el rosa de base es muy elegante. No dudes en ver todas las ideas que nos comparte esta cuenta, ¡son magníficas!

Manicura roja con detalle de purpurina

Otro diseño que te puede servir de inspiración son estas uñas rojas combinadas con purpurina. Es un diseño sencillo y que puedes personalizar a tu antojo, con detalles de purpurina sutiles en cada uña.

Manicura roja y rosa

Este diseño de uñas rojas es súper diferente a todo lo que has visto. Es súper tendencia y combina rojo y rosa, por lo que el resultado se ve moderno. Es una buena idea para inspirarte, porque también la puedes pedir en otros colores.

Manicura roja frutal

Si buscas una idea de manicura original y diferente para este verano, esta manicura de frutas es perfecta. Seguro que no has visto nada igual antes. Es una forma de lucir las uñas rojas, de manera sutil, pero combinadas con otros tonos frutales.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si no te atreves con el rojo y buscas algo más discreto, prueba una manicura rosa pastel. También es una propuesta súper elegante.