Leire Barrutia, dermatóloga: “El pelo que pierdes hoy puede deberse al estrés que sufriste hace tres meses”

¿Notas que el cabello se te cae más de lo habitual? En ocasiones, la caída del pelo puede tener mucho que ver con las emociones, e incluso con nuestra forma de sentirnos en ciertas épocas de estrés o de ansiedad. Una dermatóloga comparte tres datos muy interesantes sobre la caída capilar, entre los cuales asegura que el cuero cabelludo tiene memoria y puede tardar hasta tres meses en responder.

Si se te cae el pelo más de lo normal, es importante que aprendas a controlar la caída del cabello con buenos consejos. Claro que, siempre debemos tratar de aprender a cortar el problema de raíz, para controlar la caída y evitar que nos siga pasando conforme pasa el tiempo.



La dermatóloga Leire Barrutia, comparte en su cuenta de TikTok 3 datos muy interesantes sobre la caída capilar. Es una información muy útil porque nos permite encontrar respuestas a "por qué se nos cae el pelo". Al final, no se trata solo de encontrar remedios anticaída, sino de solucionarlo de raíz.

1- La caída de pelo por estrés no es inmediata

La primera confesión es que la caída del pelo debido al estrés no es inmediata. Es decir, si vives una situación de estrés hoy, el pelo no va a empezar a caerte ni hoy ni en los próximos días, sino que podría producirse al cabo de unos 3 meses. Así lo asegura la doctora.



Puede ocurrir a los tres meses de tener un fuerte episodio de estrés emocional, un parto, una infección, una cirugía u otras causas. Al final, son situaciones difíciles y delicadas, que pueden alterarnos y hacer que pasemos por un fuerte estrés.



Lo que se produce es un efluvio telógeno, una fase donde una parte del cabello entra en fase de caída, por eso se produce una caída repentina del cabello (pero no inmediata).



Para evitar la caída a causa del estrés, deberíamos tratar de evitar situaciones que nos generen estrés. Aunque en muchos casos pueda resultar inevitable.

2- El déficit de hierro puede causar caída del cabello

Una de las principales causas del efluvio telógeno, sobre todo en mujeres, es debido a un déficit de hierro.



Si notas que el pelo se te cae mucho o más de lo normal, es importante que hagas una analítica para conocer tu cantidad de hierro en sangre. De esta forma, sabrás si se puede deber a esta o a otras causas.



Al final, hay maneras de aumentar la ingesta de hierro. Lo ideal es tratar de llevar siempre una alimentación saludable y equilibrada, para que ningún déficit importante nos cause una importante pérdida del cabello.

3- Los champús para la caída son solo un complemento

A veces creemos que los champús anticaída son una solución milagro que hará que no se nos caiga el pelo nunca más. La realidad es que son solamente un complemento. Es decir, el efecto que tienen en la caída capilar es muy limitado.



Para estimular el crecimiento del cabello haría falñta un buen diagnóstico y tratamiento que actúe a nivel del folículo piloso. Es decir, por debajo del cuero cabelludo. Por lo que en caídos de caída del cabello sería recomendable ponerse en manos de un dermatólogo.