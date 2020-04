Tips para usar el rizador y conseguir que tus rizos duren mucho más

Si tus rizos no quedan definidos ni duran todo lo que deberían después de usar el rizador, quizá no estas aplicando estos trucos que conseguirán dar mayor volumen y definición a tu cabello.

Seguro que esto te suena familiar: te pasas frente al espejo una eternindad intentando dar forma a tus rizos, para descubrir que, tras pocas horas, no hay ni rastro de ellos. Es el eterno problema de las personas con cabello lacio, soñamos con una melena ondulada, con volumen y forma, pero la realidad es que el rizador no consigue hacer que el efecto de los rizos dure más de unas pocas horas (incluso minutos). Aunque no podemos hacer que tu pelo tenga rizos naturales, sí te traemos los consejos que necesitas para conseguir que tu peinado dure más y puedas lucir rizos definidos durante horas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Qué rizador debo elegir?

Los rizadores de pelo disponibles en el mercado son muy variados: con o sin clip, con forma cónica o con un diámetro uniforme, grandes o pequeños. Los modelos con clip tienen la ventaja de que no tienes que sujetar el mechón mientras creas el rizo. Sin embargo, si no tienes mucha práctica con él, te resultará más difícil crear un rizo definido. Con los rizadores sin pinza deberás sujetar con una mano el aparato y con otra el pelo, lo que también requiere de cierta habilidad, sobre todo cuando rizas los mechones de la parte de atrás.

La calidad del rizador está determinada, principalmente, por su recubrimiento. Un rizador de metal es barato y puedes conseguir buenos resultados pero, si te rizas el cabello con frecuencia, deberías optar por un modelo con recubrimiento de cerámica o teflón. Estos materiales son más respetuosos con el pelo, distribuyen el calor de forma más uniforme y previenen el encrespamiento y las puntas abiertas.

>Estos son los rizadores de pelo mejor valorados de Amazon.

Quizá también te interese: Los mejores rizadores de pelo para una melena ondulada perfecta

¿Cómo debemos usar el rizador de pelo?

Divide tu cabello en mechones de unos 5cm de grosor. Si tienes un cabello especialmente grueso, puedes añadir algunos cm más. Si tienes el pelo muy largo, es mejor peinar el cabello de atrás hacia adelante. De esta forma, te será más fácil atrapar el cabello de la parte posterior de la cabeza para rizarlo.



Muy importante: utiliza siempre un protector térmico antes de utilizar el rizador (este de ghd es el mejor valorado). De esta forma evitarás que el exceso de calor dañe tu fibra capilar. Asegúrate de que tienes el pelo completamente seco antes de utilizar el rizador, los expertos recomiendan además secarlo con secador para conseguir un extra de volumen antes de rizarlo y para que ayude a lograr una mayor duración.



Al rizar el cabello, empieza por la parte superior. Recoge las capas de arriba con una pinza y empieza por los mechones de abajo. Enrolla cada mechón en el rizador y deja varios segundos para que el rizo se marque. Continúa así hasta que completes todo el cabello. Crea los rizos siempre siguiendo la misma dirección.

¿Qué rizos debemos hacer?

No todos los rizos son iguales: si quieres rizos muy marcados, tirabuzones, tienes que sostener el rizador en ángulo con tu cabeza. Si sostienes el rizador en posición horizontal obtendrás rizos similares a los de las planchas, más abiertos y sueltos.



Puedes crear diferentes looks dependiendo de la posición del rizador. Si quieres olas surferas más casuales, deja las puntas libres, no las atrapes con el rizador. Si quieres rizos elegantes, puedes dejar el pelo liso hasta la altura de las orejas y rizar solo la parte inferior.

Quizá también te interese: 5 formas de conseguir unas ondas al agua naturales

¿Cómo hacer que los rizos duren más tiempo?

El primer truco para mantener los rizos el mayor tiempo posible es dejar que se enfríen sobre el rizador, con la forma de la onda. Dado que hacer esto es prácticamente imposible dada la temperatura que alcanza el rizador, puedes retirar el mechón con mucho cuidado para que conserve la forma que tenía en el rizador. Aplicar un poco de laca antes de rizarlo también te ayudará a conseguir una mayor duración. Existen también en el mercado lociones que potenciarán tus rizos, debes aplicarlas antes de secarte el pelo. Notarás cómo, al rizar tu pelo, el cabello coge mejor el rizo y crea bucles más definidos.



Estos dos productos te ayudarán a definir tus rizos y hacer que sea más duraderos:

TIGI CATWALK CURLESQUE - Amplificador de rizos. Disponible en Look Fantastic.

Aveda Be Curly - Intensificador de rizos. Disponible en Look Fantastic.

Si tienes el pelo muy largo, grueso y naturalmente liso, te será muy difícil mantener tus rizos. El pelo de tu propio cabello hará que el bucle vaya cayendo, quedando el mechón liso de nuevo.

Cómo utilizar el rizador, paso a paso

No acerques demasiado el rizador al cuero cabelludo, el dispositivo puede alcanzar una temperatura de hasta 200ºC y causar quemaduras.

No dejes el rizador en el cabello durante mucho tiempo, de lo contrario, hay riesgo de que el cabello se dañe.

Nunca utilices el rizador sin un protector térmico.

No uses el rizador todos los días, al igual que la plancha, un uso excesivo dañará el cabello.

Para mejorar el resultado tras rizarte el cabello, puedes usar polvos matificadores que den mayor volumen. Por ejemplo, estos de Osis+ aportarán mayor cuerpo a tu raíz (están disponibles en Amazon). La clásica laca también es una buena opción para fijar tus rizos durante más tiempo. Rocíala siempre a una distancia mínima de 20 cm , con la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado.



Si buscas un resultado natural, con el pelo ligeramente ondulado, peina cuidadosamente tus mechones para reducir el efecto "tirabuzón". Para un resultado medio, utiliza los dedos.

¿Cuáles son las alternativas al rizador de pelo?

Los peinados con rizos son una tendencia y el rizador sigue siendo una de las herramientas de peinado más comunes para conseguir este look, pero no es la única. Puedes lograr un buen resultado también con rulos térmicos (disponibles aquí). Estos rulos se calientan y, cuando alcancen la temperatura necesarias, debes enrollarlos en el pelo, mechón a mechón, conseguirás un resultado muy natural. Con la plancha del pelo y un poco de habilidad también podrás crear ondas marcadas sin necesidad de tener dos herramientas de peinado diferentes.



Cuando vayas a comprar un riador, opta por uno que no tenga peina incorporado, de esta forma, le restarás volumen a tus rizos y harás que se caigan antes de lo esperado.