Flequillos perfectos para rostros redondos: cómo elegir el mejor corte según los estilistas

Si tienes el rostro redondo y quieres saber si un flequillo puede favorecerte, la respuesta es sí. Este detalle en tu pelo puede ayudarte a definir mejor tus facciones y dar mayor estructura a tu look, siempre que elijas el estilo adecuado. Para ello, estilistas expertos desvelan cuáles son las mejores opciones para armonizar y resaltar tu rostro. ¡Descúbrelas a continuación!

El flequillo es un recurso que no pasa de moda y que puede cambiar totalmente un corte de pelo, pero en rostros redondos es clave elegir un estilo que equilibre y estilice los rasgos. Aunque este tipo de rostro transmite frescura y juventud, en algunos casos puede no decirte nada. Por ello, un flequillo bien elegido puede sumar dinamismo y favorecer la proporción del rostro.



A diferencia de lo que muchos creen, el flequillo no es exclusivo de caras ovaladas o angulosas. Es más, puede ser una herramienta ideal para jugar con el volumen y generar un efecto más estilizado. El secreto está en encontrar un corte que sume verticalidad y evite acentuar la forma redondeada de la cara.

El flequillo cortina: el gran favorito para estilizar el rostro

Según Joel Goncalves, estilista senior de John Frieda Salons, un buen flequillo puede cambiar la apariencia del rostro por completo: “Si se corta estratégicamente, puede crear la ilusión de una estructura facial diferente.”

Entre todas las opciones, el flequillo cortina se sitúa como el gran favorito para las caras redondas. Su caída suave y ligeramente abierta en el centro ayuda a enmarcar el rostro y a generar un efecto óptico que alarga los rasgos. Andreas Wild, estilista de Larry King Notting Hill, sugiere llevarlo con una raya en medio para lograr un equilibrio visual más armonioso.

Por su parte, Skye Edwards, directora creativa de Gielly Green, destaca que este tipo de flequillo se adapta a distintos tipos de cabello:

En cabello grueso u ondulado, puede secarse con volumen para acentuar el efecto de alargamiento del rostro.

Si el cabello es liso, un corte a la altura de los pómulos ayudará a estilizar las facciones sin perder naturalidad.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Otras opciones ideales para rostros redondos

Si quieres algo con un toque retro y elegante, el flequillo estilo Brigitte Bardot es una opción ideal. Este corte, más despeinado y ligero, se lleva con una textura natural y un efecto vaporoso que destaca los pómulos y suma volumen sin sobrecargar el rostro. Por otro lado, los flequillos ligeros en capas también son una opción perfecta. A diferencia de los flequillos rectos y densos, que pueden hacer que la cara luzca más ancha, un flequillo desfilado aporta movimiento y un efecto más fresco.



Michele Antiga, colorista y estilista de Gielly Green, advierte sobre los flequillos demasiado gruesos y rectos, ya que pueden acortar visualmente el rostro y enfatizar su forma redonda.