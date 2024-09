Lily Collins presume del corte de pelo en tendencia que amarán las mujeres elegantes y estilosas este otoño

Con su practicidad y buen gusto, la actriz ha demostrado una vez más ser una referente de la moda con su nuevo look.

La estrella de Emily in Paris, Lily Collins, ha acaparado la atención de sus seguidores nuevamente con un cambio de estilo que promete ser el look de cabello preferido para esta nueva temporada: el short bob. Su nuevo corte refleja una renovación en su imagen, además de alinearse con las tendencias más destacadas de otoño.



El short bob llega por encima de la mandíbula o justo a la altura del mentón, con un toque moderno y líneas definidas que realzan los rasgos de la cara. Además, es un corte versátil, lo que lo convierte en la opción ideal para las que desean un look sofisticado y práctico.

Short bob: el corte perfecto para mujeres con estilo y elegancia

El short bob es un corte alabado por estilistas y expertos en moda debido a su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de cabello y formas faciales, aparte de aportar frescura y ser de bajo mantenimiento. Gracias a estos detalles, este look se ha convertido en la elección preferida de muchas mujeres modernas.



Adicionalmente, el short bob es sofisticado y atrevido, perfecto para aquellas que quieren hacer una declaración de estilo, mientras mantienen una clásica elegancia que no pasa de moda. Es el equilibrio perfecto entre lo contemporáneo y lo chic.

Otras famosas que han optado por el short bob

A parte de Lily Collins, muchas otras celebridades de Hollywood han lucido este corte de pelo, demostrando su popularidad. A lo largo de los años, icónicas actrices como Audrey Hepburn han optado por este corte, y actualmente sigue siendo un símbolo de sofisticación.



Las famosas que hoy en día lucen el short bob son varias, como Zendaya, Kaia Gerber, Charlize Theron, entre otras.

Incluso Dua Lipa, conocida por sus atrevidos estilos, ha adoptado este corte en varias ocasiones, añadiéndole un toque moderno y punk que ha inspirado a muchas jóvenes de su generación.

El short bob: una opción ideal para el otoño

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

El short bob de Lily Collins marca una tendencia que veremos en las calles y pasarelas esta temporada del año. Su potencial y características lo convierten en el corte perfecto para aquellas que buscan reformar su look de forma refinada.



Si eres de las que se sienten listas para un cambio positivo, este estio es una de tus mejores opciones por todas las razones explicadas anteriormente, pues te hará lucir bien para una casual salida y en tu look de oficina, convirtiéndose en una de las pocas opciones a ser igualadas. ¡Sigue los pasos de Lily Collins y atrévete a llevar el short bob esta temporada!