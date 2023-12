La congelación de óvulos: la solución para ser madre después de los 35

Poder elegir el momento para ser madre permite a la mujer tener mayor control sobre las decisiones que enfrenta en su vida. La congelación de óvulos ayuda a lograrlo.

Hay muchas razones para querer postergar el momento de ser madre. Desde una decisión personal basada en querer disfrutar más tiempo con la pareja hasta una carrera profesional que no ofrezca demasiadas facilidades para ello, lo cierto es que no son pocas las mujeres que entienden que el actual no es el mejor momento y prefieren dejarlo para más adelante.



Lo que sucede es que la fecundidad de la mujer tiene un rango óptimo hasta cierta edad, y superada ésta, las posibilidades de quedar embarazada se reducen. A partir de los 35 años tanto la cantidad como la calidad de las células reproductoras femeninas van en descenso, y esto puede hacer más complicado el deseo de ser madre. La congelación de óvulos es una de las alternativas principales de las que se dispone para hacer frente a este problema.

¿Por qué congelar los óvulos?

Quedar embarazada requiere contar con cierta cantidad de óvulos y que estos sean de buena calidad. Sin embargo la mujer nace con un número limitado de ellos, que no se incrementa con el paso del tiempo, sino al contrario. Si a eso añadimos que la calidad de los óvulos también se puede ver afectada por tratamientos médicos como cirugías o radioterapia, comprobamos que tanto la edad como determinados problemas de salud juegan en contra de la capacidad reproductiva.



La congelación de óvulos permite hacer frente a cualquiera de estos factores. Al congelar los óvulos a una edad en la que la mujer está en su máximo apogeo en relación a su capacidad fértil, se logra que éstos puedan ser utilizados para facilitar un embarazo a edades más avanzadas o incluso después de haber pasado por problemas de salud que puedan haber afectado su capacidad. De este modo se consigue una mayor flexibilidad para elegir en qué etapa de la vida se desea ser madre, sin que la propia biología lo condicione.

El problema de la edad

Sin embargo el ser madre a ciertas edades tiene una serie de problemas asociados que van más allá de la calidad de los óvulos. Aunque éstos se hayan congelado y sean óptimos, la maternidad a partir de los 45 años tiene muchos más riesgos, y esto es algo a tener muy en cuenta a la hora de decidir el momento.



Si bien no hay una limitación establecida por ley de hasta qué momento se puede hacer uso de óvulos congelados, los especialistas desaconsejan que este proceso de reproducción asistida se lleve a cabo en mujeres mayores de 50, puesto que la posibilidad de que surjan complicaciones lo hace inadecuado.