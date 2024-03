Las ventajas de ser madre joven

Ser mamá antes de los 30 tiene muchísimas ventajas. Descúbrelas.

Biólogicamente, la edad reproductiva óptima para las mujeres está entre los 19 y los 30 años. Puede parecer demasiado pronto, sobre todo antes de los 25 años, pero lo cierto es que ser madre joven tiene muchísimas ventajas. Para algunas mujeres también puede tener muchos inconvenientes, por lo que es cuestión de poner ambas cosas en la balanza y decidir a ver que prefieres. Al fin y al cabo, tienes que queres tú y no verlo como una obligación.

Tienes más energía para jugar con tus hijos

Una de las cosas que más notan las mamás con el paso de los años, es la falta de energía. Cuando se es joven, irremediablemente se tiene mucha más vitalidad y energía.



Una mujer con 25 años tendrá más vitalidad para jugar con los niños que con 40 años. Si es un aspecto que te preocupa, ser madre joven puede ser tu mejor opción.

Tienes más tiempo para decidir si quieres o no un segundo hijo

No tienes el mismo tiempo para decidir si tienes el primer hijo a los 25-30 que a los 40. Aunque hay mamás que ya lo tienen claro desde siempre, las hay que prefieren esperar a ver cómo va el primer embarazo. Es totalmente normal querer asegurarse de tomar la decisión correcta.



Si tienes dudas sobre si tener uno o dos, es mejor que lo adelantes, para ir con más margen. Pero tú eres la que lo decide y tiene la última palabra. ¡Nadie debe presionarte! Que sí, que el factor riesgo influye, pero de igual modo es decisión tuya.

Podrías ser una abuela más joven

Tener hijos no te garantiza ser abuela, al fin y al cabo ellos deciden sobre su vida y pueden optar por no tener pareja o por no querer tener hijos. Pero en el caso de tenerlos y ser madre joven, podrías ser una abuela mucho más joven.

Por ejemplo, si tienes hijos a los 25 años y deciden tenerlos también de joven, cuando tengas 45-50 podrías tener ya nietos. Mientras que si decides ser mamá a los 40 años y tus hijos también deciden tenerlos tarde, igual no eres abuela hasta los 80 años. La diferencia es importante.



Es interesante desde el punto de vista de que los niños podrían disfrutar más de sus abuelos si son más jóvenes y si viven muchos años junto a ellos. Pero obviamente es algo que tienes que decidir tú, porque aparte nada nos asegura tampoco que vayamos a ser abuelos. ¡Son solo suposiciones!

Te enfrentas a menos riesgos en el embarazo

Hay embarazos que se consideran de riesgo a partir de los 35 años. Hoy en día, puede parecer la edad ideal, porque ni es demasiado pronto ni tampoco es demasiado tarde. Sin embargo, un embarazo a partir de los 35 años puede tener sus riesgos, principalmente en cuanto a esterilidad y aborto espontáneo.

Pero cada mujer es diferente y, como te decimos, hoy en día es habitual tenerlos más tarde. La edad media para tener un hijo en España es de 32 años. A algunas mujeres les parece la edad ideal, pero para otras puede ser demasiado pronto. Es algo que depende solo de ti, lo más importante es estar preparada.

Es más fácil volver a tu peso

Durante el embarazo es totalmente normal coger unos cuantos kilos de más. Es importantísimo tratar de caminar todos los días y llevar una dieta saludable. Si lo haces, es posible que vuelvas a tu peso a los pocos meses de dar a luz.



Lo que sí, cuanto antes te quedes embarazada más fácil será recuperar tu silueta. Si es algo que te preocupa, puede ser un motivo de peso para decidir adelantar el embarazo. No obstante, cada mujer es un mundo.

¿Qué opinas de ser mamá antes de los 30? ¿Lo ves muy pronto para los tiempos que corren?