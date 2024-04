Ser madre: un sueño al alcance de cada vez más mujeres en España

En España, ser madre ya no es un sueño exclusivo de las parejas tradicionales.

Cada vez son más las mujeres que deciden embarcarse en la maternidad en solitario o junto a otras mujeres, gracias a los avances en reproducción asistida.



Las cifras lo avalan: en 2021, más de 40.000 nacimientos en España fueron fruto de técnicas de reproducción asistida, lo que representa un incremento del 33% respecto al año anterior. Esto significa que una de cada ocho mujeres que dan a luz en nuestro país lo hacen gracias a estos métodos.

¿Por qué este aumento?

Las razones son diversas. Por un lado, la infertilidad afecta a cada vez más parejas, según la OMS, a una de cada seis. Por otro lado, la edad a la que las mujeres deciden ser madres ha aumentado, lo que hace que muchas recurran a la reproducción asistida para cumplir su sueño.

Madres solteras: una realidad cada vez más común

Un dato especialmente significativo es el del aumento de mujeres solteras que optan por la maternidad En 2022, de hecho, nacieron más bebés de madres solteras que casadas.



Lidia Valero es un ejemplo de ello. A los 37 años y sin pareja, decidió ser madre soltera mediante fecundación in vitro. Tras dos intentos fallidos de inseminación artificial, por fin logró su sueño y dio a luz a mellizos.



Lidia no es la única. Su hermana mediana también es madre soltera por fecundación in vitro y la mayor, de 46 años, lo ha sido junto a su novia por ovodonación.



Sin embargo, el camino hacia la maternidad no siempre es fácil. Lidia reconoce las dificultades que ha enfrentado como madre soltera, especialmente en el aspecto económico. Los tratamientos de reproducción asistida pueden ser costosos, y en su caso, tuvo que pagar 9.000 euros por las tres pruebas a las que se sometió. Además, como madre soltera, no recibe todas las ayudas a las que podría acceder una familia con dos progenitores.

Los avances en reproducción asistida han abierto las puertas a la maternidad para muchas mujeres que antes no la veían posible. Técnicas como la fecundación in vitro, la inseminación artificial o la ovodonación permiten a las mujeres cumplir su sueño de ser madres, independientemente de su estado civil o de su fertilidad.

España: un referente en turismo reproductivo

España se ha convertido en un referente internacional en turismo reproductivo. Cada año, miles de mujeres de todo el mundo viajan a nuestro país para someterse a tratamientos de fertilidad, atraídas por la legislación permisiva, las excelentes condiciones sanitarias y los precios competitivos.



Las cifras indican que la tendencia al alza en reproducción asistida se mantendrá en los próximos años. Esto significa que cada vez serán más las mujeres que podrán cumplir su sueño de ser madres, independientemente de sus circunstancias personales.