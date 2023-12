5 hábitos para una autoestima alta: la clave del éxito para las mujeres según Harvard

Una alta autoestima es un factor importante para lograr una vida feliz. Sin ella, lograr tus objetivos es más difícil. Te mostramos cómo puedes mejorarla.

La autoestima juega un papel fundamental en la felicidad y en el logro de tus objetivos. Ambas cosas resultan difíciles de obtener si no tienes una buena consideración de ti misma. Pero la autoestima no siempre viene de forma natural, en muchas ocasiones toca trabajar en ella de modo intencional.



Un psicólogo de la Universidad de Harvard llamado Adam Grant, ha estudiado qué hábitos pueden ayudar a lograr el deseado grado de autoestima, y aquí te presentamos cinco de ellos. Trabaja en ponerlos en práctica de forma regular y probablemente desarrolles los rasgos de personalidad necesarios para conseguir alcanzar el éxito en aquello que te propongas.

Aceptar que vas a cometer errores

Nada que merezca la pena se logra sin esfuerzo. Y en ese camino por conseguir lo que te propones, es evidente que no vas a conseguir el éxito a la primera. Tendrás que lidiar con la decepción de cometer errores. Pero la diferencia entre aquellas personas que desarrollan una fuerte autoestima y las que se dejan vencer por las circunstancias es que las primeras aceptan que esto va a suceder y lo integran como parte de su aprendizaje. Si te flagelas pensando en aquello que has hecho mal, lo único que puedes lograr es desanimarte y abandonar.

Marcarte objetivos alineados con tus valores

Cualquiera que sea el camino que tomes, asegúrate de que esté en consonancia con aquellos valores por los que te riges. En la vida no siempre es fácil encontrar nuestro propósito, y si dedicas tu tiempo a actividades que para ti no tengan un profundo significado, antes o después te verás preguntándote si las dificultades a las que te enfrentas merecen la pena.

Desafiarte a alcanzar metas más altas

El conformismo no te ayuda a construir una alta autoestima. Para que puedas sentirte orgullosa tienes que aprender aque el crecimiento está siempre fuera de tu zona de confort. Por eso marcarte metas ambiciosas, tanto que incluso puedan llegar a intimidarte, suele ser un estímulo poderoso para actuar. Y cuando las logras, la satisfacción que sientes por haberte desafiado y salido victoriosa, te ayudará a generar una mejor visión de ti misma.

Rodearte de un entorno positivo

Las opiniones ajenas pueden llegar a ser un factor limitante si dejas que te afecten. Por eso es tan importante rodearte de un entorno positivo, tener cerca a personas que te aprecien y que sepan ver el regalo que hay detrás de cada tropiezo. Eso no significa tampoco que te digan siempre lo que quieres escuchar, sino que te apoyen en los momentos difíciles y te avisen de tus errores para que puedas corregir tu rumbo.

Tomar conciencia de tus logros

¿Crees que no has logrado nada especial? Te equivocas. Lo cierto es que si miras atrás te darás cuenta de la cantidad de victorias que acumulas en tu historial. Lo que sucede es que no les has otorgado la suficiente importancia. Por eso es necesario que de vez en cuando recapitules y veas lo que has avanzado desde un tiempo hasta ahora. Esto te ayudará a darte cuenta de que eres capaz de conseguir muchas de las cosas que te propones.