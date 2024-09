Cómo manejar los nervios del regreso al curso: la guía de Marián Rojas para superar el estrés y mejorar tu rutina

Marián Rojas nos da una serie de consejos enfocados a que tu regreso de las vacaciones no se vea como un periodo estresante y angustioso. Reincorporarte a tus tareas y a la rutina habitual puede ser más sencillo si sigues sus indicaciones.

Marián Rojas Estapé ha compartido a través de su cuenta de Instagram algunas pautas para que tu vuelta a la rutina después de las vacaciones no te resulte tan dura. En su opinión, muchas de las personas que se estresan por este motivo lo hacen porque en realidad regresan a unos hábitos que son poco recomendables. Por ello, te invita a analizar esos hábitos con espíritu crítico, y a la vez recomienda otros que sin duda te servirán para llevar una vida mejor estructurada.

Organización

Una de las causas principales del estrés es sentir que tienes muchas cosas que hacer. Por eso organizar tu semana de modo que tengas claro los objetivos principales y distinguir lo importante de lo que no lo es, puede ayudarte a reducir esta sensación.

Actividad física

El deporte es un gran aliado contra el estrés. Tu cuerpo segrega toda una serie de hormonas tras la actividad física que te proporcionan una sensación de bienestar muy valiosa. Para que no te cueste, asegúrate de elegir un tipo de ejercicio que te motive y que esté acorde a tus capacidades.

Meditación

La meditación y la contemplación son poderosas herramientas. Una mente que sabe controlar sus pensamientos es una fuente de serenidad. Así que dedica parte de tu tiempo a meditar y a observar el mundo y su grandeza para conseguir un mejor nivel de paz interna.

Escritura

La escritura es la mejor forma de liberarte de tus temores, miedos e inseguridades. Plasmar en el papel tu mundo interior te ayudará a tener una vida más relajada, ya que todas estas inquietudes terminan por desaparecer una vez que eres capaz de expresarlas a través de las palabras.

Apreciación

Si la rutina te agobia es, entre otras cosas, porque no has desarrollado la costumbre de apreciar las pequeñas cosas de la vida que te proporcionan satisfacción. Desde el café de cada día, a las personas con las que te relacionas, hay muchos buenos momentos que te pasan desapercibidos por no prestarles la atención debida. Aprende a disfrutar de los pequeños placeres y verás como tu percepción cambia.

Desconexión

No dejes que las obligaciones ni la presión se apoderen de tu vida. Aprender a desconectar es una gran virtud que te permite vivir en calma. Cuando notes que las circunstancias te desbordan, céntrate en tí, en hacer aquello que te gusta y te hace feliz, y deja a un lado las preocupaciones. Ese reseteo le resultará muy útil a tu cerebro.

Lectura

Leer no solo te ayuda a aumentar tu cultura, además es un verdadero alimento para el espíritu. La lectura es capaz de proporcionarte una gran variedad de estados de ánimo: te entretiene, te emociona y te hace abrir la mente. Dedica un rato a leer y verás como tus días resultan mejores.

Descanso

Un sueño reparador es lo que te permite afrontar cada día con la energía a tope. Por eso es tan importante adoptar buenas prácticas que te permitan descansar adecuadamente. Evita las pantallas antes de ir a la cama, establece una regularidad en el horario de irte a dormir, y no cenes demasiado ni bebas alcohol a última hora para asegurarte de que tu descanso no se resiente.