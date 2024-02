¡Despídete del síndrome de la niña buena! Aprende a decir NO y libera tu potencial

Alcanzar tu verdadero potencial requiere que seas capaz de expresar tus deseos, aunque entren en conflicto con los de otras personas. Algo que no saben hacer quienes sufren el síndrome de la niña buena.

Puede que estés orgullosa de que tu hija sea una niña buena y obediente. No hay motivos para no estarlo. Pero es importante estar alerta para que su personalidad no se vea cohibida por este rasgo, ya que en ocasiones el deseo de agradar a los demás y de plegarse a sus deseos lleva a dejar a un lado las propias necesidades. Esto es básicamente en lo que consiste el síndrome de la niña buena.



Aunque no se trata de una patología, sí que puede causar sufrimiento ya que anteponer siempre los intereses de los demás a los propios termina por causar una profunda insatisfacción. No hay forma de que una persona pueda verse realizada y alcance su auténtico potencial si siempre deja de lado lo que verdaderamente desea, y este es el gran problema que se genera con este síndrome.

Características del síndrome de la niña buena

Generalmente la obediencia y el deseo de cuidar a los demás son características que se inculcan a las niñas como parte de su idiosincrasia femenina. Criarse en un ambiente pacífico y de bondad en el que el conflicto es inexistente puede colaborar a que la niña termine por desarrollar una aversión a éste, en lugar de entenderlo como una parte más de la vida. Como resultado, entiende que lo correcto es poner siempre como prioridad las necesidades ajenas frente a las propias, ya que de este modo no se generan enfrentamientos.



Este deseo de armonía permanente casi siempre tiene como consecuencia enterrar sus deseos y sueños, además de que puede llevarla a verse involucrada en relaciones abusivas. No faltarán personas que, a lo largo de su vida, traten de aprovecharse de esta condición por lo que es muy probable que ante la falta de herramientas para gestionar usa situación de este tipo, desarrollen síntomas de depresión o ansiedad.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Qué se puede hacer

No es fácil hacer frente a este síndrome, ya que se trata de un comportamiento arraigado desde la niñez y que por tanto no desaparecerá de un día para otro. En primer lugar es imprescindible que la persona tome conciencia de que reprimir sus emociones y deseos de forma constante no le permitirá nunca alcanzar la felicidad. Por mucho que aborrezcan la confrontación o traten de evitar el conflicto, necesitan entender que es parte de la interacción entre las personas.



Aprender a decir no y a expresar su opinión sin temor a las críticas es básico para avanzar en este sentido. Hay que tener en cuenta que en muchos casos tras este comportamiento también pueden encontrarse ocultos problemas de autoestima, por lo que puede ser necesario contar con ayuda psicológica para afrontar esta situación.