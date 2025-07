8 frases que delatan a una persona egocéntrica sin que se dé cuenta, según los expertos (y así puede remediarlo)

Según los psicólogos, hay ciertas expresiones que denotan que una persona tiende a centrar las conversaciones en sí misma, sin dar espacio a las emociones, necesidades o experiencias de los demás. ¡Toma nota!

En un momento donde se valora en gran medida la autoafirmación, puede resultar complicado diferenciar entre una confianza sana en uno mismo y un egocentrismo involuntario. No obstante, algunas frases del día a día revelan, según los psicólogos, una falta de capacidad de escucha activa y una tendencia a centrar toda la atención en uno mismo continuamente. A continuación, desvelamos a qué tipo de frases nos estamos refiriendo. ¡Toma nota!

Estas pequeñas frases son señales de egocentrismo

Ciertas frases que de primeras parecen inofensivas son en realidad una señal clara de un comportamiento egocéntrico. A continuación, analizamos 8 frases - avaladas por expertos - que podrían ser un indicativo de ese egocentrismo. ¡Sigue leyendo para descubrirlas!



1. "Sé exactamente cómo te sientes, déjame contarte lo que me pasó"



Tal y como explica el Dr. Ernesto Lira de la Rosa, muchas personas utilizan esta frase como una forma involuntaria de desviar la atención de la conversación. "Lo que hacen es reenfocar la conversación en si mismos, a menudo porque les incomoda el dolor de la otra persona".

2. "Ya basta de ti... ¿Adivina qué me pasó?"



La psicóloga Brittany McGeehan señala que esta frase: "Indica una falta de atención mutua". Nos encontramos ante una conversación en la que ambas partes desean exponer su argumento sin prestar atención a lo que la otra persona tiene que decir.



3. "No, no podemos hacer eso porque no me funciona"



Según la Dra. Brandy Smith, está bien cuidar los propios límites, pero si toda actividad gira en torno a tu agenda, puede haber un problema de consideración hacia el grupo.



4. "No hice nada para merecer esto", seguido de: "No entiendo por qué es tan importante " o "Estás exagerando", es posible que estés tratando con alguien incapaz de cuestionar sus acciones. Según la Dra. Brandy Smith, estas expresiones denotan una tendencia a evitar la responsabilidad emocional, bloquean el diálogo y frustran al otro.



5. "Simplemente, no entiendo cómo alguien podría pensar diferente"



Una frase que suena inofensiva, pero esconde una cerrada rigidez mental. Escuchar sin juzgar es clave en la empatía.



6. "Solo estoy siendo honesto" Frases que parecen a simple vista "positivas" pueden delatar cierto narcisismo, como: "Solo estoy siendo honesto". Esta frase se usa normalmente como excusa para decir una verdad que puede doler. "Cuando somos verdaderamente atentos con los demás, nos esforzamos por ser honestos y cariñosos", insiste el Dr. Lira de la Rosa.



7. "La gente siempre me tiene envidia"



Para la Dra. Hafeez, este tipo de frases dan por hecho que los demás están constantemente centrados en esa persona y esto es también un indicador típico de egocentrismo.



8. "Simplemente, no tengo tiempo para dramas"



El Dr. McGeehan explica que esto equivale a "ignorar las necesidades emocionales de los demás, añadiendo un toque crítico al llamarlo drama".

¿Cómo comenzamos a cambiar estos hábitos?

Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de lo que dices y por qué lo dices. Según los psicólogos, no se trata de suprimir el yo, sino de ampliar el enfoque hacia el otro. Además, otros hábitos que ayudan a salir del bucle egocéntrico pueden ser:



1. Practicar la escucha activa: Haz preguntas y muestra interés genuino.

2. Evita interrumpir con tu historia personal.

3. Espera a que la otra persona termine.

4. Reconoce tus emociones sin invalidar las de los demás.

5. Sé vulnerable también.

6. La honestidad emocional con empatía fortalece los vínculos.