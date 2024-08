Las personas más felices tienen en común este pequeño hábito holandés para reducir el estrés, avalado por una experta

La felicidad es un tema complejo, pero encontrarla puede ser más sencillo de lo que piensas. Hoy te hablamos de un hábito muy arraigado en los Países Bajos que te sorprenderá.

Constantemente se nos bombardea con mensajes acerca de como optimizar el tiempo. El objetivo parece ser exprimir al máximo las 24 horas del día, de forma que empleemos cada minuto en acercarnos a nuestros objetivos vitales. Pero los holandeses tienen una visión muy distinta. No solo entienden que la mente necesita descanso, sino que además creen que dedicar tiempo a no hacer nada es un método eficaz para eliminar el estrés y llevar una vida más feliz.



Incluso tienen un nombre para referirse a esto: Niksen. El Niksen no está enfocado a obtener ningún beneficio, sin embargo, de su práctica se derivan unos cuantos. Veamos porqué dedicar parte de tu jornada a la realización de esta “no actividad” puede ayudarte a conseguir mejores niveles de felicidad.

Qué es el Niksen

No hacer nada es un concepto algo confuso, por lo que conviene aclarar en qué consiste el Niksen. No se trata de dejar la mente en blanco, sino simplemente permitir que ésta divague, ya sea durante unos minutos o en periodos más largos. Y por supuesto, no sentirte culpable por ello.



¿Mirar redes sociales o la televisión es Niksen? No, porque de alguna manera estas son actividades que atrapan tu atención en el contenido que se te muestra. Lo que los holandeses entienden por Niksen es permanecer a solas con tus pensamientos, sea donde sea que estos te lleven.



Esta libertad para escapar de los estímulos presentes permite al cerebro “resetearse”, de manera que cuando vuelves a cualquier actividad que requiere atención y esfuerzo mental, tu cerebro es capaz de enfocarse mejor en la tarea, y llevarla a cabo con mayor eficiencia e incluso creatividad.

La opinión de una experta

Aunque puedas creer que es algo cultural o una extravagancia, la realidad es que este planteamiento está avalado por expertas del renombre de Marián Rojas Estapé. La psicóloga aboga por hacer espacio en nuestra rutina diaria para la vida contemplativa sin sentir que estamos malgastando nuestro tiempo.



Actividades como caminar, dormir, meditar o divagar mentalmente, no solo reducen tus niveles de estrés sino que además permiten que tu cerebro se encuentre en un estado de relajación que es óptimo para el autoconocimiento.



Míralo de este modo. Cuando tu mente está ocupada todo el tiempo en resolver problemas, vives en piloto automático. La única forma de conseguir que te plantees cuestiones trascendentales y que reflexiones acerca de donde quieres ir y qué quieres hacer en esta vida es disponer de tiempo para hacerte esas preguntas tan importantes.



Parte de la felicidad proviene de saber que has tomado las decisiones correctas en tu vida. Y eso solo se consigue cuando tu estado mental te permite profundizar en tus deseos, algo que no es posible hacer si no dedicas tiempo a estar a solas con tus pensamientos.