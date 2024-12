Qué llevar cuando tu anfitrión dice “no traigas nada”: este sencillo gesto demuestra cortesía, según una experta

Si te han invitado a cualquier tipo de evento o reunión, y tu anfitrión insiste en que no lleves nada, no significa que debas llegar con las manos vacías. Hay formas fáciles y educadas de expresar tu agradecimiento sin ignorar su petición. Te las compartimos a continuación, ¡toma nota!

Si bien es cierto que algunos anfitriones prefieren no recibir regalos porque ya lo tienen todo bajo control o porque su espacio es pequeño, o simplemente porque en ciertas culturas puede considerarse inapropiado, aún es posible demostrar cortesía con un gesto sencillo. Jodi RR Smith, especialista en etiqueta, comparte algunas recomendaciones prácticas para estas situaciones. ¡Sigue leyendo!

Esto es lo que deberías evitar llevar, según una experta

Según Jodi RR Smith, lo importante al llevar un detalle es no complicar la velada para tu anfitrión. Evita llevar comida que necesite ser preparada, calentada o servida en el momento. De igual forma, si no se ha solicitado, no lleves alcohol, ya que puede que no encaje en el contexto de la reunión.



En el caso de las flores, evita ramos que requieran ser arreglados o colocados en agua de inmediato. Si decides llevar flores, opta mejor por un arreglo en maceta, que no implique trabajo extra para el anfitrión.

Detalles que sí podrían ser apropiados y quedarían bien como invitado

Para mostrar tu gratitud sin saltarte las normas establecidas por el anfitrión, considera llevar algo que la persona que te invita a casa pueda disfrutar en cualquier otro momento. Opciones como aceite de oliva de alta calidad, sal o pimienta gourmet son regalos prácticos y apreciados.



También podrías optar por algo dulce como chocolates o una botella de agua mineral de buena calidad.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Un gesto extra que podrías tener después del evento

Más allá del regalo físico, un mensaje de agradecimiento después del evento es un detalle que enriquece tu relación con el anfitrión. Ya sea por correo electrónico o mensaje de texto, este gesto demuestra que valoraste su invitación y te asegura una buena impresión para futuras reuniones.