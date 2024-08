¿Quieres parecer más amable? Esto es lo que deberías poner en tus mensajes, según un estudio de expertos

En la era digital, los emoticonos han pasado de ser simples adornos en los mensajes a convertirse en una herramienta esencial para mejorar la comunicación y la conexión entre las personas. Un estudio reciente de Talker Research revela que incluir emoticonos en tus mensajes no solo los hace más completos, sino que también te hace parecer más simpático y accesible.

El poder de los emoticonos en la comunicación de hoy

¿Alguna vez has sentido que un mensaje sin emoticono se siente incompleto? No eres el único. El 41% de los encuestados en la encuesta mencionada comparten esta sensación. Pero, ¿por qué ocurre esto? Los emoticonos añaden una capa de emoción y calidez que las palabras por sí solas a veces no pueden capturar. Una simple carita sonriente puede transformar un mensaje neutro en uno amigable y acogedor.

Cómo los emoticonos mejoran nuestras relaciones

El estudio encontró que el 58% de los participantes cree que los emoticonos mejoran significativamente la comunicación. Esta tendencia es especialmente notable entre los más jóvenes: el 70% de la Generación Z considera que un mensaje no está completo sin un emoticono. Los emoticonos funcionan como un lenguaje universal que trasciende barreras lingüísticas y culturales, facilitando la expresión de emociones y matices que a menudo se pierden en el texto.

¿Cuáles son los emoticonos que más se usan?

Según el estudio, los emoticonos felices, como las caritas sonrientes o risueñas, son los más populares, siendo la opción preferida por el 58% de los usuarios. Los emojis más suaves, como corazones o besos, también son populares, elegidos por el 15% de los participantes. Aunque menos comunes, los emoticonos más atrevidos, como la cara astuta, tienen su grupo de seguidores, representando el 4%. Curiosamente, solo el 5% de los encuestados dice no usar emoticonos en sus conversaciones diarias.