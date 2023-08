Repite estas 9 frases para aumentar la seguridad en ti misma

Desde la Universidad de Harvard, una psicóloga apuesta por trabajar tu autoconfianza repitiendo con frecuencia ciertas frases. Te decimos cuales.

¿Es posible ganar seguridad repitiendo determinadas frases? La autoconfianza es algo que puede trabajarse, y desde la Universidad de Harvard, una psicóloga apuesta por hacerlo repitiendo con frecuencia las 9 frases que reproducimos a continuación.

“Déjame pensar en ello”

Reaccionar de forma agresiva ante una crítica o ante algo que te frustra es señal de que tus emociones te dominan . Por el contrario, si cuando te encuentras en una situación así tardas un tiempo antes de contestar, tomas el control de la situación, dejando que éstas se diluyan y dando luego una respuesta de mayor calidad.

"Esto es importante para mi"

Marcar tus prioridades es necesario. Cuando no lo haces dejas que otros impongan las suyas, de manera que no tengas miedo de comunicar aquello que te importa y por lo que estás dispuesta a luchar. Defender tu postura, además de seguridad, te hace ganarte el respeto de los demás.

"No me siento cómoda con eso"

Ejercer presión sobre otras personas cuando estás en una situación de superioridad es una conducta humana bastante común. Pero no tienes que pasar por el aro solo porque alguien que está en una situación de poder te pida que hagas algo. Si te hace sentir mal, exprésalo.

"Yo soy así y estoy orgullosa de serlo"

Cuando recibas críticas no debes de cambiar tu comportamiento si has actuado en línea con tu personalidad. Nadie tiene el derecho a cambiarte, esa decisión te corresponde tomarla a ti. Y si tu forma de actuar ha sido correcta bajo tu criterio, no tengas miedo de hacerte valer.

"¿Soy así?"

A nadie le gusta recibir críticas pero si la que recibes es constructiva, lo peor que puedes hacer es pasarla por alto. Observa la intención de quien la expresa, y si es legítima, no dudes en hacer autocrítica. En lugar de responder a la defensiva, utiliza esta frase y date tiempo para reflexionar.

"Trabajaré en eso"

También se puede dar el caso de que el fallo que te señalan es real y seas consciente de ello. En esas situaciones lo mejor que puedes hacer es tirar de humildad y comunicar a tu interlocutor/a que estás dispuesta a hacer lo necesario para corregirlo.

"Siento que estés pasando por esta situación ¿Cómo puedo ayudarte?"

La empatía es una de las principales manifestaciones de la inteligencia emocional. Ofrecer tu ayuda a quienes la necesitan te hará ganar valor a los ojos de esas personas, pero lo que es más importante, te hará sentir bien contigo misma.

"Volveré a intentarlo"

Una característica que define a las personas seguras de sí mismas es que no se dejan desanimar por los fracasos. Si cuando algo no ha salido bien afrontas el revés con la actitud adecuada, tomarás un mayor control de tu vida. Recuerda que gran parte del éxito llega tan solo por insistir.

"No"

Probablemente la palabra más importante de tu vocabulario. Vivir queriendo complacer a todos es una forma de esclavitud, que solo logrará hacerte infeliz. Aprende a decir No cuando no quieras hacer algo, y tu vida será mucho más sencilla.