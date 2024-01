Harlan Coben se erige como el maestro de las tramas que desafían la lógica y mantienen a los espectadores al borde de sus asientos.

La serie "Engaños" basada en la novela "Fool Me Once" representa el más reciente éxito de Harlan Coben en Netflix. Desde el primer minuto, la trama envuelve al espectador con giros inesperados, capturando su atención de manera instantánea. Su impacto es tan significativo que ha superado a la serie "Berlín" en los rankings de las series más vistas en España. Este thriller, basado en la obra maestra de Coben, es solo el comienzo de las emocionantes adaptaciones que se avecinan, ya que el acuerdo con Netflix se extiende hasta el año 2026, prometiendo más intrigas y suspenso en el horizonte.

El genio detrás de la pluma: Harlan Coben

Este escritor estadounidense de origen judío, nacido en Nueva Jersey en 1962, ha tejido un legado literario que ha transcendido las páginas para transformarse en éxitos televisivos que mantienen a los espectadores al filo de sus asientos.



Graduado en Ciencias Políticas en el Amherst College, Coben debutó en 1990 con "Sin un adiós", marcando el inicio de una prolífica carrera literaria. Su renombrada serie de thrillers protagonizada por Myron Bolitar lo catapultó a la fama, pero su destreza narrativa no se limita a un solo personaje. Su habilidad para tejer historias llenas de intriga y contexto le ha valido el reconocimiento con los premios más prestigiosos del género. Cuatro galardones, un logro único que incluye el Edgar Award, el Shamus Award, el Anthony Award y el Premio RBA de Novela Policiaca, respaldan su maestría en el arte del suspenso.



Lo que distingue a Coben no es solo su destreza narrativa, sino su capacidad para conectar con el público. Sus tramas, aunque enraizadas en las opulentas comunidades de Nueva York y Nueva Jersey, trascienden fronteras y se apropian de ciudades ficticias en todo el mundo. La serie española "El Inocente", con Mario Casas como protagonista, es un ejemplo palpable de cómo la intriga de Coben puede conquistar tierras ibéricas.



En 2018, Coben selló un acuerdo sin precedentes con Netflix para adaptar 14 de sus novelas, consolidándose como productor ejecutivo. Este pacto, que se extiende hasta 2026, ha dado lugar a éxitos como "No hables con extraños", lanzada en enero de 2020. La alianza entre Coben y Netflix ha resultado ser un matrimonio perfecto, con tramas complejas y giros inesperados que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos.

Aunque la crítica las etiquete como 'placeres culpables', los espectadores las consumen vorazmente, deleitándose en tramas que combinan suspenso, emoción y humanidad.



La influencia de Coben no se detiene en Netflix; algunas de sus obras han encontrado un hogar en Amazon Prime Video. "Última oportunidad" y "No se lo digas a nadie" son dos de las creaciones que expanden el alcance de su narrativa, llevando sus historias de suspenso a nuevas audiencias.



Con un contrato vigente hasta 2026, es seguro afirmar que el reinado de Coben en Netflix está lejos de su ocaso. Sus novelas, llenas de giros intrigantes, seguirán cautivando a audiencias de todas las edades y géneros. Harlan Coben, el maestro de las intrigas, ha trascendido las páginas para convertirse en un ícono del suspenso contemporáneo.



Listado de adaptaciones del universo Coben que puedes disfrutar desde tu sofá

1. 'Engaños' (Fool Me Once) - 2024

Plataforma: Netflix

País de Producción: Reino Unido

Reparto: Michelle Keegan, Richard Armitage, Adeel Akhtar, Joanna Lumley

Número de Episodios: 8

Maya Stern, excapitana del ejército británico, se enfrenta al brutal asesinato de su esposo, Joe. Al instalar una cámara de vigilancia para monitorear a la niñera de su hija, descubre a su marido, aparentemente fallecido, jugando con la niña. A medida que el subinspector Sami Kierce investiga el asesinato, los sobrinos de Maya indagan en la conexión entre las muertes de su hermana y su esposo.

2. 'Ni una palabra' (Hold Tight) - 2022

Plataforma: Netflix

País de Producción: Polonia

Reparto: Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Krzysztof Oleksyn

Número de Episodios: 6

Esta serie polaca, inspirada en el libro homónimo, se sumerge en la desaparición de un joven de 18 años. En cuestión de días, la trama logra posicionarse en lo más alto de las listas de Netflix, ofreciendo una experiencia intrigante y adictiva.

3. 'Quédate a mi lado' (Stay Close) - 2021

Plataforma: Netflix

País de Producción: Reino Unido

Reparto: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Sarah Parish

Número de Episodios: 8

Con Cush Jumbo liderando el reparto, esta adaptación de la novela homónima presenta a Megan, una madre de familia que se ve envuelta en una trama llena de sorpresas al recibir una noticia inesperada de una amiga del pasado.

4. 'Por siempre jamás' (Gone for Good) - 2021

Plataforma: Netflix

País de Producción: Francia

Reparto: Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix

Número de Episodios: 5

En esta producción francesa, la trama se centra en el misterio que rodea el pasado de un hombre corriente al descubrir que su pareja oculta algo. Aunque comparte similitudes con "El Inocente," cautiva a los incondicionales de las historias de Harlan Coben.

5. 'El Inocente' - 2021

Plataforma: Netflix

País de Producción: España

Reparto: Mario Casas, Aura Garrido, Xavi Pons, Xavi Sáez

Número de Episodios: 8

Esta serie española, protagonizada por Mario Casas y José Coronado, se mantiene en las listas de lo más visto en Netflix. Inicia con la historia de un exconvicto cuya vida da un giro tras una misteriosa desaparición.

6. 'Bosque adentro' (The Woods) - 2020

Plataforma: Netflix

País de Producción: Polonia

Reparto: Grzegorz Damiecki, Agnieszka Grochowska, Hubert Milkowski

Número de Episodios: 6

Esta serie polaca, lanzada poco antes de "El Inocente," sigue a un fiscal de Varsovia que, tras el descubrimiento de un cadáver, retoma la investigación de la desaparición de su hermana.

7. 'No hables con extraños' (The Stranger) - 2020

Plataforma: Netflix

País de Producción: Reino Unido

Reparto: Richard Armitage, Shaun Dooley, Siobhan Finneran

Número de Episodios: 8

Esta serie, basada en la novela homónima, sorprendió a la crítica en 2020. La trama inicia con la aparición de una joven que hace una acusación inconcebible contra la esposa del protagonista, desencadenando una serie de secretos familiares y intrigas criminales.

8. 'Safe' - 2018

Plataforma: Netflix

País de Producción: Reino Unido

Reparto: Michael C. Hall, Amy James-Kelly, Amanda Abbington

Número de Episodios: 8

Esta serie, la primera de Coben en Netflix, gira en torno a un hombre cuya hija desaparece, descubriendo secretos impactantes en el proceso. Aunque no está basada en una novela específica, es una creación original de Harlan Coben.

9. 'The Five' - 2016

Plataforma: No disponible en España

País de Producción: Reino Unido

Aunque no se basa en una obra de Coben, esta serie británica, desarrollada por el autor, se centra en personajes vinculados a un antiguo crimen que resurge, generando nuevas preguntas y misterios.

10. 'Solo una mirada' - 2017

Plataforma: No disponible en España

País de Producción: Francia

Reparto: Virginie Ledoyen

Protagonizada por Virginie Ledoyen, esta serie francesa narra la historia de una mujer dispuesta a todo por resolver la desaparición de su marido.

11. 'Última oportunidad' - 2015

Plataforma: Amazon Prime Video

País de Producción: Francia

Esta miniserie francesa se centra en el conflicto de una madre de familia enfrentada a secretos y crímenes inimaginables después de que su casa es atacada y su familia sufre graves consecuencias.

12. 'No se lo digas a nadie' - 2006

Plataforma: Amazon Prime Video

País de Producción: Francia

La única película en la lista, dirigida por Guillaume Canet, sigue el tormento de un hombre cuya esposa es víctima de un brutal crimen, manteniendo su vigencia con las mejores críticas de todas las adaptaciones de Coben.