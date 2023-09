Las imágenes de Mario Casas y Eiza González disfrutando de sus vacaciones en Roma han dado lugar a especulaciones sobre un posible romance, pero ¿qué hay de cierto en esto?

El actor Mario Casas, conocido por su reciente incursión como director en la película "Mi soledad tiene alas," ha dado de qué hablar durante sus días de descanso en la encantadora capital italiana. Ya que ha sido fotografiado en un íntimo y afectuoso encuentro con la talentosa actriz Eiza González.



Las imágenes capturadas en tierras italianas entre estos dos jóvenes y atractivos artistas han dejado claro que hay una conexión especial entre ellos. Incluso, un video que circula en las redes sociales muestra a la pareja paseando de la mano por las pintorescas calles de Roma, despertando la curiosidad y los suspiros de sus seguidores.



El actor de 37 años ha compartido en sus redes sociales que se ha hospedado en el prestigioso hotel Anantara Palazzo Naiadi, un lugar que ha sido frecuentado por la icónica actriz Sophia Loren y que ofrece vistas espectaculares a la Plaza de la República.

Mario Casas siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida privada y rara vez comparte detalles de sus relaciones sentimentales en público. Este inusual episodio romántico en Roma ha sorprendido a sus seguidores, quienes están ansiosos por conocer más sobre su nueva conexión.

Eiza González: más que una actriz

Eiza González, la talentosa actriz mexicana de 33 años, ha forjado una exitosa carrera en Estados Unidos después de su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su salto a la fama se produjo en la telenovela juvenil "Lola, érase una vez" en 2007, y desde entonces, su trayectoria ha sido una escalada imparable. Ha dejado su huella en producciones de renombre como "Abierto hasta el amanecer," "Baby Driver," "Ambulance," "Fast and Furious: Hobbs & Shaw," y "Godzilla vs. Kong."



Antes de su vínculo con Mario Casas, Eiza González ha estado relacionada con varios rostros conocidos por el público, incluyendo a Liam Hemsworth, Jason Mamoa, Timothée Chalamet y Paul Rabil. Estos amores del pasado han sido objeto de interés mediático, pero finalmente parece que ha sido Mario Casas quien ha conquistado su corazón.



Eiza González no solo es una estrella de la gran pantalla, sino que también se ha convertido en un ícono en el mundo de la moda y la publicidad. Con 7,6 millones de seguidores en Instagram, su imagen representa a Louis Vuitton y es una influencia en las redes sociales. Además, mantiene su figura esbelta gracias a su pasión por el deporte, en particular, el boxeo, una disciplina arraigada en su México natal.

En sus redes sociales, Eiza comparte su compromiso con el ejercicio y los entrenamientos para mantener sus músculos tonificados, inspirando a sus seguidores a llevar un estilo de vida activo y saludable.

El romance entre Mario Casas y Eiza González en Roma ha puesto de manifiesto que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y los seguidores de ambas estrellas están ansiosos por seguir esta historia en desarrollo.