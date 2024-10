Por qué esta trilogía de thriller completamente adictiva está en boca de todos y arrasa en ventas

La saga es todo un éxito de ventas que no puedes dejar escapar si amas el thriller psicológico

¿Quién es Freida McFadden?

Freida McFadden es la escritora detrás de esta fascinante saga psicológica que te traemos hoy como recomendación. La escritora es médica en ejercicio especializada en lesiones cerebrales, pero también ha escrito numerosos thrillers psicológicos de éxito entre los que destaca la saga de la que te queremos hablar hoy, “La Asistenta” que cuenta con tres volúmenes: “La Asistenta”, su secuela “El secreto de la Asistenta” y la tercera parte “La asistenta te vigila". Esta trilogía ya ha vendido más de nueve millones de ejemplares y ha estado más de 83 semanas en la lista de los más vendidos.

McFadden llevaba una agitada vida debido a las exigencias y responsabilidades de su trabajo (y la crianza de dos hijos) y para relajarse, por las noches decidió escribir una novela inspirada en su propia experiencia, es decir, centrada en una residente de medicina que está sometida a una carga laboral intensa y a la vez se siente humillada por un supervisor dominante. Este método de relajación la llevó a escribir su primer libro hace más de una década “The Devil Wears Scrubs” o “ El diablo va en bata”, como se tradujo al español. La doctora pensó que sería su primer y último libro. Once años después y con 23 novelas escritas se puede decir que sus thrillers psicológicos son realmente adictivos y se suceden en la lista de los más vendidos de Amazon.

Médica, madre y además escritora de éxitos

A pesar de todo el éxito, la mujer que se esconde tras ellos en realidad es un enigma. McFadden es un pseudónimo ya que la autora es muy celosa de su intimidad y prefiere mantenerse en el anonimato entre otras cosas para que sus pacientes no se sientan incómodos al saber que están tratando con una autora de éxito. La propia autora aclaró que “En el trabajo, lo que quiero ser es doctora», dice. «Muchos de mis libros contienen términos médicos y no quiero que nadie se piense que nada de ello se basa en su historia personal. Lo contrario no sería nada profesional”.

Su última obra es la tercera entrega de su serie sobre una empleada de hogar que oculta un secreto terrible y que, por cierto, trabaja para unos jefes más terribles aun. Se publicó el 11 de junio y vendió más de 240.000 copias en la primera semana. Debutó como número uno en la lista de los libros más vendidos de The New York Times, en la que hay tres libros de McFadden en el Top 10. La asistenta es la historia de una mujer desesperada llamada Millie que vive en su coche y tiene dificultades para encontrar trabajo debido a su pasado criminal. Al ser contratada por una familia adinerada de Long Island se siente entusiasmada, hasta que descubre el siniestro matrimonio para el que trabaja.