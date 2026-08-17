Ni vinagre ni bicarbonato: este ingrediente barato arrasa con la cal del inodoro y los grifos en horas

Si por más que limpias el inodoro y los grifos la cal no desaparece, quizá el problema no sea cómo frotas, sino qué usas: hay un ácido suave que cambia todo.

Seguro que te suena: por mucho que frotes, ese aro gris del inodoro no desaparece y los grifos siguen llenos de manchas blancas. Has probado productos fuertes, el combo de vinagre con bicarbonato y hasta trucos de TikTok, pero la cal siempre vuelve.

La clave está en entender que esas marcas no son suciedad normal, sino piedra pegada procedente del agua dura. Cuando sabes esto, cambia por completo la forma de limpiarlas. Y entra en juego un ingrediente muy sencillo, barato y que probablemente ya tienes en casa, aunque no sea ni vinagre ni bicarbonato.

Cal en el inodoro y los grifos: por qué ni vinagre ni bicarbonato bastan

La cal, o sarro, es sobre todo carbonato cálcico, un mineral que se forma cuando el agua dura rica en calcio y magnesio se seca sobre las superficies. En muchas zonas de España el agua es muy dura, así que el círculo gris del váter, el chorro torcido del grifo o las gotas blanquecinas aparecen en cuestión de días.

Por eso los limpiadores que solo arrastran suciedad se quedan cortos: hay que disolver esa «piedra». El vinagre, al ser ácido, funciona a veces en capas finas, pero su fuerza es limitada. Y cuando lo mezclas con bicarbonato, ácido y base se neutralizan, se forma agua y sales y la espuma es más espectáculo que limpieza antical.

Ácido cítrico: el truco más efectivo para el váter

Frente a eso, expertos en limpieza recomiendan el ácido cítrico en polvo, un ácido suave que viene del limón. «El método más efectivo para eliminar la cal sin usar productos químicos agresivos», señalan desde Cronista. Para un tratamiento de choque en el inodoro, disuelve 2 o 3 cucharadas rasas en unos 250-300 ml de agua muy caliente y vierte la mezcla por las zonas con sarro.

Si la cal es reciente, basta con esperar de 30 a 60 minutos y luego frotar con el cepillo y tirar de la cadena. Cuando el aro está muy marcado, muchas guías aconsejan dejar la solución toda la noche y repetir al día siguiente. Conviene usar guantes, ventilar bien el baño y, sobre todo, no mezclar ácido cítrico con lejía ni con otros limpiadores fuertes.

Grifos sin cal: limón, bolsita mágica y rutina anti-sarro

En los grifos, donde la cal se acumula en la boquilla y la base, puedes usar medio limón fresco directamente sobre el metal. Frótalo, deja que el jugo actúe 10-15 minutos y aclara, secando después con un paño de microfibra. Otra opción es agua caliente con una cucharada de ácido cítrico en un paño o bolsita, envolver el grifo y dejar media hora.

Para que el sarro no vuelva tan rápido, ayuda mucho una pequeña rutina. Una vez a la semana rocía el interior del inodoro y la grifería con una solución suave de ácido cítrico, deja unos minutos y aclara. Después de la ducha, pasa una bayeta seca por los grifos y revisa goteos. Son cinco minutos contados que evitan esas capas de cal tan difíciles de quitar.