Estos son los 5 colores que NO deberías elegir para tu sofá (y los que sí), según un experto en diseño de interiores

Elegir el sofá ideal es una de las decisiones más importantes al decorar tu casa, y no solo por su comodidad. Este mueble puede llegar a decir mucho sobre tu estilo personal. Y, por eso, hoy te traemos algunos tonos que podrían no ser la mejor opción a largo plazo, según los expertos. ¡Te lo contamos a continuación!

El sofá es un elemento decorativo muy importante en cualquier salón; es el epicentro de este espacio. No solo es una pieza que brinda comodidad, sino que también su color, forma y diseño pueden llegar a tener un poder decorativo clave en este espacio, haciendo que el salón sea acogedor, moderno o incluso elegante. Por eso, elegir el sofá acorde con tus gustos y necesidades es muy importante para crear un espacio armonioso y lleno de estilo en tu hogar.



Uno de los aspectos clave a tener en cuenta antes de comprar cualquier sofá es el color. No siempre es fácil acertar con el color o saber lo que mejor va a combinar con el estilo de tu salón. Por eso, para ayudarte, hoy te traemos algunos tonos que podrían no ser la mejor elección a largo plazo, según los expertos. ¡Te contamos cuáles son y por qué!

5 colores de sofá que deberías evitar

1. Blanco



Si bien es cierto que un sofá blanco puede ser muy elegante; también puede traerte dolores de cabeza. Si tienes niños, mascotas o simplemente disfrutas de una vida con bastante movimiento, las manchas serán inevitables. Según el diseñador de interiores Design Daddy, el blanco es demasiado difícil de mantener limpio. Como alternativa, el experto propone un sofá en tonos crema o beige, que además suman calidez al espacio.



2. Gris



Aunque el gris es una de las elecciones favoritas por los amantes de la decoración, el experto lo desaconseja, ya que puede ser frío y apagado. Este color suele dar la sensación de vacío en el salón, por lo que no destaca lo suficiente, sobre todo si el sofá es la pieza central de la habitación. Decantarse por tonos más cálidos y ricos puede cambiar por completo el ambiente.



3. Rojo



El rojo es un color vibrante, pero puede ser un reto cuando se trata de complementarlo con otros elementos del hogar. Además, su intensidad puede ser un tanto abrumadora para algunos. Si te declaras fan incondicional del rojo, tal vez sea mejor elegirlo en pequeños detalles decorativos para no sobrecargar el espacio.



4. Colores muy en tendencia



Las tendencias de colores pasan de forma fugaz, y si eliges un sofá basado solo en lo que está de moda, es posible que te arrepientas. Colores como el verde salvia o el pimentón son populares en este momento, pero pueden volverse anticuados rápidamente. En su lugar, elige tonos neutros que perduren en el tiempo y se adapten a cualquier cambio en la decoración.



5. Negro



Si en tu caso optas por colocar un sofá negro en el salón, debes tener en cuenta que este tono puede hacer que el espacio se vea más oscuro y plano. Para que un sofá negro funcione, necesitas mucha luz natural capaz de evitar que el mueble se vea como el único elemento oscuro en la habitación.