Protege a tu bebé: Los impactantes riesgos del tabaco en el embarazo

Fumar durante los meses de gestación conlleva graves riesgos para el bebé

Numerosos estudios científicos han investigado los efectos del tabaco durante los meses del desarrollo del bebé. Ya sea fumar durante el embarazo o estar expuesta al humo del tabaco de otros fumadores aumenta la muerte fetal en un 23% y el riesgo de malformaciones en un 13%. También puede ser causa de aborto espontáneo, problemas respiratorios y muerte súbita.

Graves efectos nocivos del tabaco

La Universidad de Cambridge también investigó la relación del tabaco con el parto prematuro. Encontraron que las mujeres que deciden fumar durante el embarazo tienen 2,6% más probabilidades de dar a luz antes de término en comparación con las no fumadoras.

Otro estudio en el International Journal of Epidemiology, encontró que los bebés nacidos de madres con tabaquismo tenían cuatro veces más de probabilidades de tener pequeño tamaño en relación a su edad gestacional. No es solo una cuestión de peso del niño, ya que puede suponer otras graves complicaciones como dificultades respiratorias o infecciones. En este estudio participaron más de 4200 mujeres entre 2008 y 2012. Unas 78,6% fueron clasificadas como no expuestas al tabaco, mientras que un 11, 7% tenían cierta exposición y un 9,7% presentaban una exposición constante.



Los resultados fueron impactantes. Las madres con exposición constante al tabaco tenían 2,6 veces más de probabilidad de experimentar un parto prematuro espontáneo. Este dato es más del doble de la estimación para no fumadores; además, presentaba un 4,1 más de probabilidad de sufrir restricción de crecimiento fetal. Dichos bebes de mamás fumadoras pesaban 387g de promedio menos que los de madres no fumadoras.

Sin tabaco, mejor para todos

Todos los estudios coinciden en los efectos nocivos para la madre y para el bebé. Una vez conocidas las evidencias, lo más recomendable es que cualquier mujer que esté planeando quedarse embarazada intente dejarlo cuanto antes. Si lo encuentras más difícil de lo que esperabas, puedes pedir a tu médico que te ayude a acceder a los servicios para que te ayuden en este viaje.

Si no puedes dejar de fumar inmediatamente, comienza por disminuir la cantidad mientras esperas a acceder a algún tipo de programa para ayudarte a eliminar el hábito. Limpia la casa y la ropa, deshazte de todos los cigarrillos, ceniceros y encendedores. Deshacerse del olor a humo será un gran paso. Si vives con alguien que fuma, podéis tratar de dejar el hábito juntos. Si no está dispuesto, al menos que se comprometa a no fumar delante de ti y dentro de la casa.



Habla con el médico para buscar sustitutos de nicotina o medicamentos compatibles con el embarazo. Trata de buscar otras alternativas como dar un pequeño paseo después de cenar en vez de coger un cigarrillo.