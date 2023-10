Björk y Rosalía unen sus voces para salvar al salmón Islandés: ¡Escucha su himno de cambio!

En una sorprendente colaboración musical, las artistas Björk y Rosalía han lanzado un adelanto de una canción que se espera salga oficialmente a finales de este mes. Lo que hace que esta colaboración sea aún más especial es su propósito benéfico: recaudar fondos para apoyar a los activistas que luchan contra la acuicultura en Islandia.

La colaboración entre Björk y Rosalía ha sido anunciada con un teaser en YouTube acompañado del mensaje "ayudemos a combatir la piscicultura en Islandia". Este adelanto incluye un fragmento de la canción en la que ambas artistas entonan las palabras: "It’s the right thing to do, I just don’t know".



En un comunicado, Björk explicó que los ingresos de la canción se destinarán a apoyar a los activistas que protestan contra la expansión de las piscifactorías en Islandia, específicamente en el fiordo Seyðisfjörður. La artista islandesa denuncia el impacto devastador de estas instalaciones en la biodiversidad local y la salud de los peces, y alerta sobre la alteración del ADN de los salmones islandeses debido a esta actividad, lo que podría llevar a su extinción.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Björk también hace un llamado a la regulación estricta de la industria de la acuicultura en Islandia para proteger la naturaleza y los recursos del territorio, destacando que la mayoría de la nación está de acuerdo con esta causa. La colaboración musical se convierte así en una herramienta para canalizar la voluntad del pueblo en el sistema legal del país y luchar por la preservación del último espécimen de salmón salvaje del norte.