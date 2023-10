Rosalía brillando en la moda y festejando su cumpleaños con amigas famosas tras su ruptura con Rauw Alejandro.

Desde su ruptura amorosa con Rauw Alejandro, Rosalía se mantuvo oculta. Mucha información surgió en torno a ella en los últimos meses, como rumores de infidelidades, mentiras y diversos comunicados que hicieron a la expareja estar en la mira de todos, por eso no es extraño que haya querido estar fuera del ojo público y mediático. No obstante, mientras Rauw demuestra no haberla olvidado aún, ella ha decidido divertirse con sus amigas.



La cantante ahora quiere pasar un buen momento después de haber sufrido lo necesario. Su primera aparición fue en la semana de la moda de Milán, en donde compartió con su amiga Kylie Jenner la presentación de la colección entre Miuccia Prada y Raf Simons.Y posteriormente estuvo en la Semana de la Moda de París, confirmando que la catalana es ahora una apasionada de la moda.

En la ciudad parisina coincidió de nuevo con Kylie Jenner, quedando su encuentro inmortalizado en varias fotografías, incluyendo selfies que las estrellas publicaron. Ambas convivieron en el front row del desfile de Acne Studios el 27 de septiembre, donde se les observó muy cercanas y teniendo una charla muy amena, viralizándose un video de esta escena y despertando la curiosidad de los fans, quienes se mostraron interesados en saber de qué conversaban. No fue la única ocasión en que estuvieron juntas, pues Jenner fue una de las invitadas especiales de la celebración íntima que organizó la española para celebrar su cumpleaños número 31 el pasado 25 de septiembre.

Igualmente, fue en el desfile de Dior en París donde también tuvo un encuentro con Jennifer Lawrence, Jenna Ortega y Anya Taylor-Joy, mostrando entre ellas confidencias y risas. No es duda que la estrella se ha convertido en un referente internacional del momento, logrando estar presente en el front row de la imprescindible pasarela, conviviendo con sus amigas artistas. Para su asistencia, decidió llevar un estilo creado por la diseñadora de Dior, Maria Grazia Chiuri, el cual consiste en un largo vestido negro con tirantes y una camisa blanca con mangas acampanadas, combinando con unos zapatos negros y culminando con un maquillaje natural.

El look similar de Rosalía y Jennifer Lawrence

Aparentemente, sin darse cuenta, Jennifer Lawrence asistió al esperado desfile de Dior de la temporada Primavera-Verano 2024 con un juego de prendas similar a Rosalía. Eligió también una camisa blanca, una falda negra que llegaba hasta el suelo y unos tacones del mismo color de calzado que llevaba la catalana. Mientras tanto, la intérprete de Miércoles Addams, Jenna Ortega, optó por un look azul, sin olvidarse de darle un roque rebelde al combinar su vestimenta con un tank top negro que quedaba al sujetador al descubierto. Fue sin duda un look que le encantó a Rosalía.



Rosalía ha dejado en claro con estas apariciones que se siente feliz a pesar de su ruptura reciente, situación que no sucede con Rauw Alejandro, puesto que el cantante ha enviado una serie de indirectas a su expareja en algunos de sus más recientes conciertos, que probablemente no fueron recibidos de buena forma por la cantante. Incluso el puertorriqueño llegó a señalar el tatuaje de su cara que dice "Rosalía" en una de sus canciones.