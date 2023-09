La plataforma se prepara con dos películas más como parte de la trilogía de Culpables con base en las versiones originales, el rodaje ya ha empezado y los fans esperan con ansia el estreno.

Tras el gran éxito de Culpa Mía de Prime Video, la producción está lista para darle a los fans las esperadas secuelas Culpa Tuya y Culpa Nuestra de la escritora argentina Mercedes Ron. El gigante productor logró situar la película entre los 10 títulos más vistos de streaming en más de 190 países, incluyendo India, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Australia y Argentina. Será una adaptación en el formato de la novela escrita.



El eje de las secuelas seguirá siendo en torno a la conmovedora historia de amor entre Nick y Noah, personajes protagonizados por Gabriel Guevara y Nicole Wallance respectivamente. Sin embargo esta vez no serán los únicos, estarán acompañados en este apasionante viaje por el reparto estelar formado por Iván Sánchez, Eva Ruiz, Victor Verona y Marta Hazas.



Además de estos actores, habrá nuevas incorporaciones como Prime Video lo ha revelado. Se trata de Goya Toledo, conocida por sus apariciones en Veneno y Amores Perros, quien en esta ocasión interpreta a Anabel. Otra actriz participante es Gabriela Andrada, conocida por sus papeles en Los herederos de la tierra y Los protegidos ADN, la cual le dará vida a Sofía, la nueva compañera de Nick en el trabajo.



Además se incorporan al reparto Álex Béjar de Al fondo hay sitio quien interpreta a Briar, Javier Morgade conocido por su actuación en Delfines de plata y Desaparecidos, interpreta a Michael, el compañero de universidad de Noah. Por su parte Felipe Londoño se incorpora como Luca, hermano de León, y Fran Morcillo, conocido por actuar en la casa de papel, interpretando a Simón.

¿Qué podremos ver en las secuelas?

El rumbo de la historia podría no ser sorprendente para aquellos que ya leyeron las novelas de Mercedes Ron, no obstante para los que no lo han hecho se les promete un viaje apasionante, pues el amor de Nick y Noah se enfrenta a nuevos retos producto de los cambios que les traen sus carreras académicas y profesionales, la gente nueva que conocerán y las relaciones complejas que establecen. Nick tendrá complicaciones con el regreso de su ex novia vengativa, mientras la madre de Noah desestabiliza la relación de la pareja mediante intenciones misteriosas.



Domingo González sigue al frente de la dirección de las secuelas, acompañado de Sofia Cuenca como coguinista, prometiendo una gran historia de esta producción a cargo de Pokeepsie Films (Banijay Iberia) de la mano de Carolina Bang y Álex Iglesia.