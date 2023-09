Nicole Wallace: la talentosa actriz madrileña, nueva 'it girl' y embajadora Dior

Actriz y cantante de padre norteamericano se hizo conocida por interpretar Nora Grace en Skam España.

Nicole de 21 años saltó a la fama en el papel de Nora Amalia Grace que interpretó en Skam España de 2018 a 2020. Ahora ha dado el bombazo con el papel protagonista en la película 'Culpa mía’, de la que ya han confirmado la segunda parte.

Dónde encontrar a Nicole Wallace

El film, Culpa mía, superéxito en Amazon es un largometraje romántico. Está basada en el libro de Mercedes Ron y cuenta la historia de amor juvenil de dos jóvenes: Nicole, como Noah, y Gabriel Guevara (hijo de Marlene Mourreau), como Nick.

Además de ser uno de los personajes principales de la serie adolescente de Movistar+ también ha aparecido en el cortometraje Post millennial de 2018. En 2021 también aparecía en la serie de 10 episodios Parot de TVE. Para este 2023 tiene previstos dos estrenos. En otoño la serie de Netflix Ni una más, en la que dará vida a Alma. La película dirigida por Steffy Argelich Vera, en la que también es protagonista ya ha sido presentada en abril en el festival de Beverly Hills, aunque todavía no se sabe la fecha de estreno en España.

Como cantante, se estrenó en febrero de 2020 con Bella, su primer single con Sony Music y Universal Music, que se coló entre el top 50 de las canciones más virales en España.

Embajadora de Dior e 'it girl'

La madrileña está de suerte y ha sido fichada además, por la marca de belleza @diorbeauty. Contratada por Parfums Christian Dior, que la han nombrado embajadora de perfumes, maquillaje y, a partir de 2024, también del tratamiento Dior para España. Es todo un orgullo, ya que será la primera embajadora Dior en España, como ella misma ha confirmado en su Instagram.

La ‘it girl’ tiene ayuda para elegir sus looks. Ya sea para fondo de armario o para elegir un modelo de alfombra roja, se sirve de la ayuda de algunos de los estilistas más reputados del país. Para el Festival de Cine Español de Málaga no dudó en enfundarse un diseño de Paco Rabanne, gracias a la ayuda de los estilistas José Juan Rodríguez y Paco Casado. El vestido de la nueva colección era en rosa y bordado con motivos similares a estrellas marinas. Completó el look con joyas de Messika, sandalias negras de Magrit y bolso de malla también de la misma firma.