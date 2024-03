Donde ver Oppenheimer, la película ganadora de los Oscars 2024

Oppenheimer se ha coronado como la mejor película y se ha llevado 7 estatuillas doradas. Descubre dónde verla. ¡No esperes más!

Oppenheimer partía como una de las películas favoritas para llevarse un montón de estatuillas y vaya si lo ha conseguido. La película de Nolan ha arrasado en la gala de los Oscars y, como era de esperar, se ha llevado el Oscar a la mejor película del año. Aunque son 3 horas de película, se hace muy llevadera y prácticamente no tendrás tiempo para pestañear. Descubre dónde ver ahora mismo Oppenheimer desde casa.

¿Dónde ver Oppenheimer online?

Oppenheimer es una película de género thriller / drama / histórica escrita y dirigida por Christopher Nolan. Transporta a los espectadores a la vida de un hombre que tendrá que arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.



Cillian Murphy es quien da vida a J. Robert Oppenheimer. Un físico estadounidense al frente del 'Proyecto Manhattan', que lideraba los ensayos nucleares para construir la bomba atómica. Luego, se cuestionará las consecuencias morales de su creación y se acabará oponiendo al uso de armas nucleares. Entendemos porque se ha coronado como la mejor peli del año y porque Cillian también se ha hecho con la estatuilla de mejor actor.

El trailer es impresionante y entra ganas de ver la peli. La puedes disfrutar en estas plataformas:

Ver gratis con suscripción

En estos momentos puedes ver gratis Oppenheimer en Movistar Plus+, si tienes la suscripción. Es la forma más cómoda de acceder a este éxito de Nolan y poder verlo en cualquier momento.



También se espera que llegue el 21 de junio a SkyShowTime.

Disponible para alquilar desde 3,99 €

Si en estos momentos no tienes la suscripción a Movistar Plus+ o no te interesa, puedes alquilar Oppenheimer en plataformas como Rakuten TV desde 3,99 €, Amazon Prime Video, Google Play Películas, Apple TV o YouTube desde 4,99 €. Es un buen precio y merece mucho la pena, por lo que solo queda que elijas plataforma.



Recuerda que son 3 horas de duración y el alquiler en muchos casos es de solo 48 horas desde que empiezas a reproducir la película. Así que asegúrate de que la puedes ver de seguido las 3 horas de película o que vas a tener tiempo para verla en dos días y así no perderla (me tiene pasado más de una vez por imprevistos).

¡Ahora solo queda que disfrutes de este peliculón! Ya nos contarás que te ha parecido.