Con una nueva entrega de una de las series más populares de la plataforma, Emily Cooper regresará en esta reciente producción.

Protagonizada por Lily Collins y creada por Darren Star, conocido por su trabajo en Sexo en Nueva York, la serie Emily en París asegura su continuidad con una nueva temporada, cuya confirmación coincidió con el lanzamiento de la tercera temporada el 21 de diciembre de 2022, gracias a sus sólidos datos en la plataforma de streaming.



Ante la noticia de la nueva temporada, naturalmente han surgido varios interrogantes por parte de los fans, quienes buscan saber cómo se desarrollará la historia, quién regresará al reparto, cuándo podremos ver el primer tráiler y las primeras imágenes oficiales, y sobre todo, ¿cuándo será la fecha de estreno de la temporada 4 de Emily en París?



La serie siempre nos deja con inquietud, al fin y al cabo. Durante la tercera temporada, la protagonista se dedica a explorar sus opciones profesionales y amorosas después de que el final de la temporada 2 nos dejara pendientes de una importante decisión por su parte. A continuación detallamos la información disponible al momento sobre la cuarta temporada.

¿Habrá nuevos nombres en el elenco?

El reparto central de la serie se mantiene intacto, aunque se realicen fichajes nuevos de vez en cuando. Por supuesto, Lily Collins, quien interpreta a Emily Cooper, volverá a protagonizar la historia en la cuarta temporada. Su personaje es el centro tanto de la historia como del título de la serie.



En cuanto al resto del reparto, también estarán junto a ella Kevin Dias como Benoît, Bruno Gouery interpretando a Julien, Samuel Arnold como Luc, Philippine Leroy Beaulieu en el rol de Sylvie Grateau, William Abadie como Antoine Lambert, Camille Razat interpreta a Camille, Lucas Bravo como el chef Gabriel y Ashley Park interpretando a Mindy Chen.

Nuevamente, surge la incertidumbre en torno a Alfie, el novio británico de Emily interpretado por Lucien Laviscount, del cual hemos tenido un vistazo más amplio a lo largo de la temporada 3. No obstante, algo en el desenlace de la temporada sugiere que su papel en el futuro de la serie no está completamente asegurado, y la certeza al respecto sigue siendo desconocida. Tendremos que esperar a obtener más detalles al respecto.



Esperamos seguir viendo a dos personajes secundarios que han generado mucha atención en la tercera entrega: Melia Kreiling en el papel de la artista griega Sofia Sideris y Paul Forman interpretando a Nicolas de Leon, el influyente heredero del conglomerado JVM. Ambos podrían desempeñar roles significativos, dadas las situaciones ocurridas en la temporada 3.

Es probable que aparezca una breve intervención de Kate Walsh como Madeleine, la exjefa estadounidense de Emily, quien nos regaló momentos destacados en la temporada 3. Sería una aparición ocasional, ya que no se anticipa su retorno como miembro regular del elenco.



Interesantemente, el creador de la serie, Darren Starr, busca que se incorpore a la serie Kim Cattrall. La cuarta temporada podría contar con la presencia de la icónica Samantha Jones de Sexo en Nueva York. "Nunca trato simplemente de causar impacto con el elenco. La clave es descubrir el papel adecuado para la persona adecuada. Me encantaría colaborar con Kim, y solo necesitamos identificar un personaje que esté a la altura de Kim. Si lo encontramos, será una experiencia divertida. Entonces, veamos cómo se desarrolla la situación", expresó Star durante una entrevista.

¿Hay fecha de estreno para la temporada 4?

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno oficial de la temporada 4 de Emily en París, la espera no será prolongada. Netflix ya confirmó la renovación de la serie, anunciando a la par la tercera y cuarta temporada. Además, se informó que la filmación de ambas temporadas se llevaría a cabo simultáneamente. Solo queda esperar para descubrir en qué momento del calendario se situará. Con deseos de mantener la tradición prenavideña de la serie, apostamos por finales de 2024.



"He madrugado para compartir noticias emocionantes... 'Emily en París' regresa con una tercera temporada... ¡y también, una cuarta temporada! No estoy segura si a Emily le encantaría o le horrorizaría este atuendo para el anuncio, pero estaría gritando de emoción de todos modos. Sinceramente, os aprecio a todos. Muchas gracias por el increíble apoyo. En serio, estoy ansiosa por más. Merci beaucoup!!", fue el mensaje publicado por Lily Collins en enero de 2022, cuando la serie recibió una doble renovación.

Es muy probable que podamos verla a finales de este mismo año, ya que el rodaje comenzó en enero de 2024, tal como anunciaron el guion y Lily Collins.



Aunque aún no se han revelado detalles de la sinopsis de la temporada 4 de Emily en París, aquellos que ya hayan tenido la oportunidad de ver los nuevos episodios de la temporada 3 pueden intuir la dirección de la trama... Y se anticipa que habrá mucha intriga.