En el emocionante desenlace de la segunda temporada continuación de la icónica serie "Sexo en Nueva York", titulada "And Just Like That", los fans fueron tratados con un sorprendente y breve cameo de Kim Cattrall en su papel icónico como Samantha Jones.

Sin embargo, este breve regreso dejó un sabor agridulce en los seguidores de la serie, ya que el tiempo en pantalla de Cattrall fue efímero y no la mostró junto al resto del elenco principal. Aunque la presencia de Samantha fue esperada con gran entusiasmo, su aparición de 71 segundos dejó muchas incógnitas y un sentimiento de decepción para muchos fanáticos.



La serie original, que se emitió desde 1998 hasta 2004, narraba las vidas y amores de cuatro amigas en la ciudad de Nueva York, centradas en la protagonista, la escritora Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker. La ausencia de Samantha en la continuación había sido un tema candente desde el inicio del proyecto, ya que la actriz había mantenido conflictos públicos con miembros del elenco, particularmente con Sarah Jessica Parker, desde 2016. Esta disputa había arrojado una sombra de incertidumbre sobre la participación de Cattrall en cualquier reunión del elenco.

Regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones

(Spoiler)

En este contexto, el regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones en "And Just Like That" generó una gran anticipación y debate entre los seguidores de la serie. El cameo se produjo en el episodio final de la temporada, titulado "La última cena, parte 2". En esta breve aparición, Samantha llama a su amiga Carrie desde el aeropuerto de Londres para revelar que su vuelo tiene un retraso de tres horas, lo que la llevará a perder la cena que había sido organizada por Miranda y Charlotte. Samantha bromea con sus amigas y agradece a través del altavoz, y en tan solo 80 segundos, su aparición llega a su fin.



Lo que hace que este cameo sea aún más intrigante son las condiciones en las que se llevó a cabo. Fuentes confiables afirman que Cattrall recibió un pago de un millón de dólares por su breve aparición. Lo que es más llamativo es que el acuerdo estipulaba que su cameo sería grabado por separado y que no compartiría escenas ni espacios con ninguno de los miembros del elenco principal, especialmente con Sarah Jessica Parker. Aunque el manager de Cattrall negó esta información, sosteniendo que el cameo planeado siempre consistió en una llamada telefónica grabada en solitario, el hecho de que Samantha no interactuara con sus amigas en la serie fue un punto de desilusión para muchos fanáticos.



En el podcast de la serie, "And Just Like That… The Writers Room", el creador de la serie, Michael Patrick King, reveló que Cattrall improvisó parte de su reaparición en el último episodio, lo que resultó en un momento conmovedor y espontáneo.



El gesto en cuestión tuvo lugar justo antes de que Samantha colgara la llamada con su amiga Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker. En lugar de simplemente despedirse, Cattrall decidió lanzar un beso a su amiga a través del móvil, un gesto que no estaba planeado en el guion original. King compartió su aprecio por esta improvisación, describiéndola como un momento hermoso y auténtico. La espontaneidad del beso al móvil agregó un toque personal y sincero al regreso de Samantha, resaltando la conexión entre los personajes y demostrando una vez más la habilidad actoral de Kim Cattrall.



Conflicto entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

El conflicto entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker se remonta a 2016, cuando Cattrall expresó su descontento con el guion de la tercera película de "Sexo en Nueva York". Esta disputa pública y prolongada contribuyó a la percepción de un distanciamiento insalvable entre las dos actrices. Aunque no hay confirmación oficial por parte de Cattrall sobre si esta enemistad influyó en las condiciones de su cameo en "And Just Like That", la naturaleza fría y breve de su participación sugiere que las tensiones seguían latentes.



Aunque muchos apreciaron la oportunidad de volver a ver a Samantha en pantalla, la duración limitada de su cameo y la falta de interacción con el elenco principal dejaron una sensación agridulce en el corazón de los seguidores más leales de la serie.

Renovación para una tercera temporada en la plataforma HBO Max

Aunque todavía se encuentra en espera la confirmación de la fecha de estreno, los fanáticos especulan sobre cuándo podrían estar disponibles los nuevos episodios. Si nos basamos en el tiempo entre las temporadas anteriores, podríamos esperar que la tercera temporada de "And Just Like That" vea la luz en algún momento del próximo año, pero, por supuesto, deberemos aguardar el anuncio oficial para tener certeza al respecto.