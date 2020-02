Una semana más vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en la gala de OT 2020 a través de Twitter. En esta ocasión, Estrella Morente ha sido quien ha robado todo el protagonismo a los chicos tras cambiar de manera improvisada la canción de “Volver” en su actuación con Nia, para defender la tauromaquia.

La grupal ha supuesto un buen comienzo de gala con el clásico “Video kill the radio star”, donde lo han hecho mejor que en la mayoría de grupales hasta la fecha. Eso sí, se ha visto una diferencia notable entre la calidad de las chicas y de los chicos.



También ha regresado Natalia Jiménez como jurado, para desgracia de Twitter, y en lo primero en que se han fijado los usuarios, es que es el único miembro del jurado que no se ha puesto cascos para escuchar la actuación grupal. Eso sí, hoy parece que tenía un poco menos de acento mexicano.

Natalia es ESE compañero que se toca el papo en el trabajo porque sabe que le van a poner la misma nota que al resto del grupo. #OTGala6 https://t.co/BS0LiXcsLz — Bong Joon-ho stan account (@13sandra_) February 23, 2020

Anoche Roberto estuvo sublime, y se le ve más cercano a los concursantes de OT 2020. Se marcó con Gerard un festival de imitaciones y la verdad es que ambos las clavan. Eso sí, ayer lo tuvo difícil para sacar tema de conversación a los nominados, ya que estaban los más tímidos en la palestra.



¿¿Roberto Leal imitando a Rafa y cantando mejor que él?? #OTGala6 — Tramp. (@beingatramp) February 23, 2020

Esto fue seguramente lo que hizo que la gala la comenzaran Eva y Gerard en lugar de los nominados. Aunque a Gerard se le ha visto más suelto que en los pases, la mayoría de los usuarios parecen opinar que la actuación estaba falta de energía y ambos estaban en la cuerda floja.



El siguiente en actuar fue Flavio, que supo aprovechar la situación de estar nominado e hizo una actuación muy buena, con mucha elegancia y conectando más con el público dentro de tu timidez. Twitter desde luego compró.

Por su parte Bruno, con el temazo de Stevie Wonder, estuvo muy emocionado, pero también bastante falto de afinación. Anne también estuvo bastante mal de afinación durante el principio de su actuación, pero fue de menos a más.



El tema que escogió Anne fue el mítico Unchained Melody de la película de Ghost. Y desde aquí quiero denunciar la mutilación que le hicieron a la letra en esta versión de la canción. Que aunque fuera en inglés nos íbamos a enterar igual…

Lo digo sin mirar pero creo recordar que la canción de Bruno la cantó Sergio Rivero en OT4. Y la de Anne, of course, Rosa de España en OT1. Ese datito de historia para ustedes. #OTGala6 — Carolina Iglesias️‍ (@percebesygrelos) February 23, 2020

Nia y Jesús mostraron gran afinidad en los ensayos, como era de imaginar. Y así fue también en el escenario, ambos tuvieron gran conexión y además vocalmente hicieron una gran actuación. Cosa que les fastidia en Twitter bastante a los haters de Jesús, ya que el jurado sigue sin motivos para nominarle.



A quien sí hay que nominar es al realizador durante el programa de ayer. Si los problemas de sonido ya son habituales en OT 2020 y las ediciones anteriores, ayer los fallos de realización fueron también muy notables, llegando al punto de pincharnos a un trompetista en la parte donde Nia y Jesús tenían una estupenda coreografía.

En serio se ponen a bailar y el puñetero realizador pincha el plano del trompetista??????? NO ME JODAS #OTGala6 — LaTelevoto (@latelevoto) February 23, 2020

El novio de Nia viendo la actuación #OTGala6 pic.twitter.com/Fr85lW9XEZ — Carrita (@carratai) February 23, 2020

Estrella Morente aprovecha el directo de OT 2020 para defender la tauromaquia



Ya que estamos hablando de Nia, vamos a aprovechar para comentar lo que sucedió ayer con Estrella Morente. La cantaora actuaba con Nia, que tenía este privilegio como favorita, y ambas interpretaban el tema “Volver”.



En cuanto Estrella comenzó a cantar, la letra nos sorprendía a la mayoría ( la primera a Nia). Y es que ella aprovechó la ocasión para cantar unos versos totalmente fuera de lugar a favor de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque Maialen al principio de la edición de OT 2020 hizo unas declaraciones comiendo en la academia donde criticaba duramente a los toreros y los aficionados a los toros. Y claro, Estrella Morente es mujer de un torero.



Lo primero que pensó todo Twitter es que RTVE y Operación Triunfo estaban detrás de todo esto, pero las declaraciones de Tinet y de Manu Guix confirmaron que nadie sabía nada del tema. La cantante, faltando lo primero al respeto a su compañera de actuación, se tomó la justicia por su mano y de manera unilateral decidió cambiar la actuación.



La gente en Twitter reaccionó de manera muy negativa hacia Estrella Morente y denunció la situación. Los primeros, los concursantes de OT 2018, que como siempre, se mostraron sin pelos en la lengua y libres de decir su opinión.

Nia mirando de reojo a Estrella Morente por si la embiste #OTGala6 — Perra de Satán (@perradesatan) February 23, 2020

Para los que criticáis al programa... Estrella Morente les ha hecho una gran jugarreta, o eso parece #OTGala6 pic.twitter.com/YAAFePa9II — Nel gerarda favorita (@nellen_ot) February 23, 2020

Nia cuando ha empezado a cantar Estrella Morente #OTGala6 pic.twitter.com/09Go2fLgCX — ikswon (@iikswon) February 24, 2020

Anne y Gerard se despiden con un beso

Los siguientes en actuar fueron Samantha y Rafa, que estuvieron graciosos y entregados tanto en la entrevista como en la actuación. Eso sí, el desparpajo no quita que Rafa no haya dado una nota bien y la gente esté un poco harta en Twitter de su movimiento de brazo.



Pero Samantha tiene totalmente enamorada a la audiencia con su sinceridad y su desparpajo, siendo la gran sorpresa de OT 2020 con un carácter que nadie imaginaba en la gala 0. Tanto es así que hasta Roberto la utiliza para llenar los tiempos muertos entre actuaciones, y ella no tuvo pelos en la lengua para decir todo lo que pensaba del jurado.



A Samantha le compro la lista de la compra y todo lo que ella quiera venderme #OTGala6 — ComentandOT Salvar Hugo !! Favorita Maialen !! (@comentand0T) February 23, 2020

Maialen y Anaju hicieron una de las mejores actuaciones de la noche con esta versión del famoso “Con altura” de Rosalía que supieron entender a la perfección. La sorpresa sobre todo fue con Maialen que se metió muchísimo en el papel y consiguió tener una imagen muy alejada de la niña dulce que acostumbrada ser.



Quien no estuvo tan bien con su versión rockera del famoso tema de Lola Índigo fue Hugo. Ya pintaba mal durante la semana, pero en la gala se olvidó hasta de parte de la letra. Ni Mimi se atrevió a felicitarle en Twitter. Eso sí, todo el mundo espera que aproveche esta semana porque a pesar de todo nos ha ganado el corazón con su sonrisa y sus comentarios.

roberto: hugo tú eres súper fan de dvicio no?hugo: seh wenoh meh guhtah muchoh el moochachoh #OTGala6 — lourdes🦕 (@lipstickcosmo) February 23, 2020

Anne fue la expulsada de la gala como parecían apuntar las encuestas, aunque estaba muy disputada la expulsión con Bruno. Y por primera vez parece que el realizador cumplió con lo que se esperaba de él e hizo un plano de los concursantes para ver sus reacciones a la expulsión. Esto no había pasado en las galas anteriores, así que esperamos que sigan haciéndolo aunque no haya carpeta rota por medio.



La despedida de Anne fue muy emotiva, estaban todos los compañeros emocionados y llorando. Quien intentó aguantar el tipo fue su novio, Gerard, que se veía más preparado para la situación que Anne. Su beso de despedida y el “no te olvides de mi” reflejaban la dura situación.



Para compensar un poco, Gerard fue el favorito del público, y menos mal. Porque sino tal y como le dijo el jurado, hubira sido uno de los nominados.



Por una vez Twitter ha coincidido con el jurado, y la verdad es que las nominaciones han sido bastante acertadas, incluso en la manera de decirlas. Se nota que Natalia ha estado contenida para no hacer alguna de las suyas.



Tras las nominaciones, la academia decidió no salvar a ningún concursante para no tomar una decisión injusta, y los compañeros salvaron a Eva. Por lo que esta semana los nominados son Bruno, Hugo y Rafa. Y todo apunta a que se irá este último.