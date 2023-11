Samantha Hudson, la reina del pop español, se corona como la mejor en los MTV EMA 2023

MTV ha anunciado a través de redes sociales los ganadores de la ceremonia que se iba a celebrar en París.

Los MTV Europe Music Awards fueron cancelados hace unas semanas debido al conflicto entre Israel y Gaza, pero esto no ha impedido que conozcamos a los ganadores.

Reina del pop español

El Premio a mejor artista español se disputaba entre Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Índigo, Quevedo y Samantha Hudson. Finalmente, la ganadora ha sido Samantha Hudson de 24 años, que ha aprovechado para agradecerlo mediante un video en redes sociales. La joven nacida en León y mallorquina de adopción es activista del colectivo LGBT y se ha convertido en todo un icono intergeneracional que el pasado mayo estrenó 'AOVE', su nuevo disco de canciones en clave de electrónica.

"Muchas gracias MTV por considerar mi propuesta artística, con todo lo que eso engloba. Y, por supuesto, gracias a mis pronombres, a mis minorías, a Gema del Valle, mi repre, a todos mis amigos y familia y, en definitiva, a todas las desquiciadas que me habéis votado en masa y que habéis hecho que Samantha Hudson sea la ganadora oficial del EMA a la mejor artista española de la MTV 2023", ha expresado en el video la artista.

¡Enhorabuena a nuestra ganadora del premio #MTVEMA 2023 en la categoría ‘Mejor Artista Español’ @badbixsamantha! pic.twitter.com/JIGSsmrebS — mtvspain (@mtvspain) November 5, 2023

Los otros ganadores

Aunque no se haya podido disfrutar de las actuaciones en directo, la televisión MTV ha revelado a todos los premiados en las diferentes categorías, donde nuevamente la reina del pop mundial Taylor Swift, vuelve a dominar como la artista más premiada de la noche, consiguiendo los premios a Mejor Artista, Mejor Directo y Mejor Videoclip.

Esta es la lista completa de ganadores:



Mejor Artista Español: Samantha Hudson

Mejor Artista: Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo: Peso Pluma

Mejor Vídeo: Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor Canción: Jung Kook & Latto – Seven

Mejor Afrobeats: Rema

Mejor Alternativo: Lana Del Rey

Mejor Colaboración: KAROL G & Shakira – TQG

Mejor Electrónica: David Guetta

Mejor Hip Hop: Nicki Minaj

Mejor K-Pop: Jung Kook

Mejor Latino: Anitta

Mejor Live: Taylor Swift

Mejor Pop: Billie Eilish

Mejor Push: Tomorrow X Together

Mejor R&B: Chris Brown

Mejor Rock: Maneskin

La estatuilla del ganador consiste en un globo con la parte occidental del mundo, donde sobresale una M con el logo del canal, saliendo de Europa. Los MTV EMAs se celebran cada año en una ciudad europea distinta, solo habiendo repetido en 29 ediciones en Londres, Berlín y Milán. Este año ha sido la primera vez que los premios se han cancelado desde 1994 que comenzó el evento.