Las redes sociales han estallado tras el último debate de Conexión Honduras. La prueba de recompensa se ha convertido una vez más, en el escenario de las trampas de Mediaset, ¿y quién ha sido la afortunada en salir ganando ante tal despropósito de favoritismo? Exactamente, has acertado… ¡Rocío Flores!

Madre mía, madre mía, ¡madre mía! Adara nos ha poseído y no es de extrañar porque viendo lo visto en el último programa de Supervivientes nadie diría que estamos precisamente, ante un reality de supervivencia. ¿Dónde quedaron las semanas a base de arroz y agua, los cocos ‘pochos’, las pruebas de recompensa en la que solo podía ganar uno? Todo el camino recorrido parece no haber servido de nada y las reglas del concurso se hunden a la velocidad del Titanic, pues parece que, en los Cayos, ¡todo vale señoras y señores!



Lara hazte así que tiene un poco de tongo en la cara



El favoritismo desmedido hacia la nieta de Rocío Jurado les ha jugado una muy mala pasada a los responsables de esta insípida edición de Supervivientes, y es que pasar lo que es pasar, tampoco está pasando nada interesante y tramas, exactamente tramas, pues como que no hay, es más, seguro que nos entretenemos más observando el proceso de reproducción de los cangrejos hondureños que viendo como este grupete de aburridos charla sobre el pasado de los Flores.

Pero claro, una cosa es que el concurso le esté pareciendo a mucha gente soporífero y otra que de quedarnos dormidos durante las galas no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando aquí, ¡y no es moco de pavo precisamente! El caso es que durante el último programa presentado por Carlitos Sobera, la prueba de recompensa orquestada por Lara hizo cuestionar la ‘’justicia’’ con la que opera la organización, es decir, que olía más a tongo en Honduras que a vaca en un establo.

La prueba en cuestión consistía en hacer grupos de cuatro y, atados a una cuerda que se tensaba a cada paso que dabas, tenías que tratar de alcanzar tres palos para conseguir el ansiado cocido madrileño. El caso es que, durante la explicación de la prueba, la asturiana dio unas pistas bastante raras respecto a las reglas establecidas que hicieron saltar todas las alarmas entre la audiencia: ‘’la cuerda está colocada según las capacidades de cada concursante’’. Uhhh… qué raro, raro, raro todo, ¿cómo que según las capacidades de cada concursante? ¿Acaso nos intentas dar alguna pista Lara? ¿Te han ordenado mencionar las trampas así en plan destrangis, incluso antes de que comience la prueba? La verdad que detrás de las pantallas todos nos quedamos un poco locos pero el misterio iba a quedar resuelto muy pronto con la victoria de Rocío Flores.



Resulta que a la hija de Antonio David le tocaba competir contra Alejandro, hijo de Ivonne Reyes y contra Helena, madre de Adara; si bien es cierto que Helena tiene la misma fuerza y resistencia en las pruebas que su hija, es decir, prácticamente ninguna, sí nos extrañó que Alejandro aun empujando con todas sus fuerzas, fuese superado por Rocío en cuestión de segundos. Twitter comenzó a inundarse del fragmento del video en el que supuestamente, se veía claramente como la cuerda de Rocío se estiraba mucho más que la de sus adversarios justo en el mismo punto siempre y, viendo como al resto de concursantes les costaba sudor y lágrimas llegar hasta los dichosos palitos, la sombra del tongo ha vuelto a cobrar más importancia que nunca.



Rocío Flores, ajena a todo lo que estaba pasando en Madrid, disfrutó de su cocido completo como buena superviviente y poco le faltó para salir volando de tanta felicidad que tenía dentro la nietísima. Ni pensó por un segundo que le habían regalado el cocido por su cara bonita, ni se planteó por qué Alejandro, Hugo Sierra y el resto de compaños se dejaron el codo, las piernas y hasta las uñas de los pies en conseguir alcanzar los palitroques y ella prácticamente había llegado a la meta saltando cual Heidi por aquellos montes tan frondosos... ¡nada! Menos mal que a nosotras no se nos escapa ni una, la pena es que con esta nueva ‘’trampita inocente’’ los haters de Lara cada vez son más y más fuertes, pues no entienden cómo la presentadora puede hacer lo que le salga del parrús ayudando a los más ‘’débiles’’ y pasando siempre de los más fuertes.



Lara Álvarez cuestionada por la audiencia



Sin duda, no está siendo el mejor año para Lara Álvarez y aunque los números de audiencia no son malos y el reality sigue triunfando sin importar las ediciones que pasen, su presentadora en Honduras atraviesa una racha de mala suerte, ¡con lo mona que va esta chica siempre! Hace unos años ni nos planteábamos que la asturiana pudiese recibir críticas tan duras por parte de la audiencia, pero tras varios patinazos y alguna que otra salida del tiesto, el público está empezando a cuestionar su labor en la isla.



Desde que el otro día la pobre Lara se colara con el ya famoso ‘’la gente es retrasada’’ que se escuchó en medio mundo debido a un micro abierto muy travieso, la audiencia no para de cuestionar su forma de actuar en el concurso y más desde que en las pruebas decidiera ayudar a dedo a quién, básicamente, le daba la gana, solo había que verle ayer tirando de la cuerda de Helena, que malo no es, pero digo yo, ¿esto no eran pruebas de recompensa en las que solo podían ganar algunos? Si todos comen, ¿me dices tú que gracia tiene el programa? Pues bien, poca la verdad y más si para rizar más el rizo, cada día se les va más de las manos el favoritismo con la hija de Rocío Carrasco, si no que se lo digan a Hugo que, aun estando en la misma cuerda que Roro, le costó pena y dolores llegar a los palos. La pregunta que se viene ahora es, ¿acaso no les importa que nos demos cuenta de todo? ¿Preparan sus triquiñuelas durante la publicidad o lo tienen ya todo atado y bien atado antes de comenzar el programa? ¿Cuándo llamarán a Iker Jiménez para que desvele el misterio de cómo Roro come en cada prueba aun perdiéndola? Veremos a ver esta noche porque las redes están que arden, la organización se pasa las normas por el arco del triunfo y Rocío, salvada de la nominación y vencedora máxima de la última prueba, está más subidita que su tita Gloria Camila cada vez que le toca discutir con Sofía Suescun.



