Violeta Mangriñán se ha coronado en el último año como una de las diosas de la televisión. Su relación con Fabio Colloricchio, sus idas y venidas con ‘amiguis’ famosas como Oriana Marzoli y su estilazo a la hora de combinar modelitos han convertido a la valenciana toda una influencer. Pero, una nueva información le ha caído como un jarro de agua fría, ¿por qué está tan triste Violeta?

Ex concursante de Supervivientes, ex tronista, ex dependienta, ex de Julen y actual asesora del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa gracias a su idílica relación con el influencer y cantante italiano Fabio Colloricchio; Violeta Mangriñán ha conseguido estar en boca de medio mundo gracias a su fuerte carácter y sus ganas locas de triunfar en televisión, ¡y vaya si lo ha conseguido! Con más de un millón de seguidores en Instagram y una cuenta en 21 Buttons que arde cual Ave Fénix cada vez que comparte alguno de sus looks, la de Valencia ha visto su sueño hecho realidad en solo un par de años y es que, ¿quién se iba a imaginar que aquella jovenzuela que llegaba para conquistar el cuore de Albert Barranco, iba a superar a su tronista tanto que, el trono acabaría siendo suyo? El tema está en que ahora que es una celebrity nacional al nivel de su nueva archienemiga Oriana Marzoli, no hay pasito que de Violeta que no se comente en redes sociales, desde su nuevo perrito (regalo del churri Fabio), sus movidas en plató o sus días más tristes, melancólicos y abatidos.



El cumpleaños más triste de Violeta



Violeta está alicaída, taciturna, afligida cual tulipán arrancado por el temporal y transportado sin rumbo por el viento incierto… madre mía, que poéticas estamos de buen lunes por la mañana. A solo unas horas de celebrar su 26 cumpleaños, la ex tronista ya ha avisado de que no están siendo precisamente sus mejores días debido a un problema de salud de su madre que le ha impedido viajar hasta Madrid para compartir con su niña su ‘’día especial’’.



Al parecer, la madre de Violeta ha tenido que quedarse en casa pasando lo que podría ser una fuerte gripe, eso sí, arropada en todo momento por su hija pequeña Lila, que de momento, tampoco estará en el cumpleaños de su hermana. Los maravillosos, coloridos y megachupis planes de Violet se han visto truncados por la enfermedad de su madre y la de Mujeres y Hombres y Viceversa, aunque intenta llevarlo con la mayor entereza posible, no duda en compartir su tristeza con todos sus seguidores, ¡y no es para menos! Ya nos imaginábamos a madre e hijas de paseíto por el Retiro, comiendo en algún restaurante cuqui de la Capital, conociendo a la pequeña Canela (el cachorro de Pomerania que Fabio le regaló a Violeta por San Valentín) e incluso, enseñándole a mami Elvira su arduo y sacrificado trabajo en los platós de televisión (ojo, que igual con arduo y sacrificado trabajo nos hemos pasado de revoluciones, pero que es un trabajo tan maravilloso y digno como otro cualquiera, también hay que decirlo).



En resumidas cuentas, que ni paseo por la capital, ni comidita rica, ni cuatro gaitas, finalmente el reencuentro no se hará efectivo y este es el mensaje que transmitía la propia Violeta hace solo unas horas en Instagram: ‘’mi mamá y mi hermana no vienen hoy. Lila me ha llamado a las 6 am diciéndome que mi madre había empeorado y volvía a tener fiebre muy alta y se la llevaban al médico otra vez’’. Este viaje prometía ser muy especial para la familia ya que, con Violeta instalada junto a Fabio en Madrid y Lila viviendo en Londres, el clan de ojos azules más penetrantes de Mediaset está ahora más distanciado que nunca. Una mala noticia que ha pillado por sorpresa a la asesora del amor y que esperamos, pronto pueda ver de nuevo a toda su familia unida. De momento, Elvira ya está siendo tratada por los médicos del fuerte resfriado que padece, incluso ella misma ha aprovechado su enfermedad para bromear con una de las noticias más comentadas de las últimas semanas: el Coronavirus.





Que cada vez que habla Violeta Mangriñán tiemblan hasta los cimientos de la capilla Sixtina es ya conocido por todas, que sus simpáticas ‘bromitas’ no le hacen gracia a todo el mundo tampoco es precisamente un bombazo pero, que su madre tenga el mismo humor que su hija ha sido toda una sorpresa. Como decíamos antes, Elvira no ha podido asistir al cumpleaños de Violeta por un fuerte resfriado que la mantiene en cama, a lo que su primogénita no ha dudado en explicar la situación a sus seguidores para más tarde compartir un mensaje de WhatsApp de su madre de lo más ‘’chistoso’’.



Bromis con el Coronavirus, no gracias



‘’Tengo el CoronaElvirus’’ venid todos a verme’’, escribía Elvira acompañando el texto de una foto de ella en la cama reposando el gripazo. En realidad, formaba parte de una bromita propiciada por la madre de la influ y hasta la propia Violeta ha aclarado en Instagram el asunto con un: ‘’se lo toma con humor…’’ Y aunque lo cierto es que el Coronavirus nos lleva por la calle de la armagura, tampoco podemos reprocharle a madre e hija una simple bromichuela.





Un plano traicionero y una semana para el olvido



Violeta sale de Málaga y se mete en Malagón. Si hace unas horas la bromita de su madre y el coronavirus no hacía mucha gracia entre algunos grupetes de sus seguidores, su última aparición en televisión también se ha convertido en una auténtica maracaná, que diría Gianmarco Onestini y es que, durante el último debate de Supervivientes presentado por Jordi González -Conexión Honduras- en el que Violeta trabaja habitualmente como colaboradora, un plano la mar de traicionero dejó entrever, presuntamente, un mini pelín de las partes más secretas de la ex tronista. Por si no tuviese bastante con su descuido, su defensa a ultranza de Ana María Aldón y su desprecio absoluto por la nietísima de Rocío Flores, han puesto a Violeta en el punto de mira del salseo de este lunes que comienza bien, pero bien cargadito.



Menos mal que siempre le quedará su amado Fabio que, más in love que nunca con su chica, acaba de sacar a la luz su último sencillo, La isla, claramente dedicado a Violeta y el comienzo de su historia de amor, hace poco más de un año en Honduras. ‘’Si tú no estás esto es un infierno, solo contigo es que yo me entiendo, por ti renunciaba a todos mis sueños.’’ Vale, la canción no es que sea una obra de arte, las cosas como son pero al final tiene su puntito romántico y no hay cosa que le guste más a Violeta que sentirse la princesa de su propio cuento Disney, ¡si hasta la portada de la song es el tatuaje que se hicieron juntos tras su aventura en los Cayos!



