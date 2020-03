Sofía Suescun sorprende hasta sin abrir la boca. Convertida en tendencias en Twitter durante la última gala de 'Supervivientes', la reina de los realities ha vuelto a enloquecer a la audiencia con un imposibe vestido que solo le puede quedar bien a ella. Procedencia, diseñadora, ¡todo lo que necesitas saber sobre el look de la Suescun!

Bueno, bueno, bueno, ni Oriana, ni Gloria Camila, ni siquiera Violeta Mangriñán, ¡la chica de moda es Sofía Suescun! Desde que ganara GH VIP y Supervivientes seguido, la apodada queen of realities está que se sale. Trabajando sin descanso en prácticamente todos los platós de Telecinco, colaborando en varias causas solidarias como la promulgación de la adopción de perros y gatos, animalista empedernida, asesora del amor de infarto y sincera sin compasión, la Suescun no cabe en sí de tanta fama y tanto cariño por parte de sus fans y es que rebuscando solo un poquito en las redes sociales y en las cuentas de sus clubs de seguidores, hemos perdido la cuenta en 50 Instagrams solo dedicados a la hija de Maite, y es que Sofía es mucho más que una cara bonita o una famosa tronista, Sofía se ha convertido en icono de estilo, en ídolo de miles de jóvenes que se ven reflejadas y reflejados en ella y por supuesto, en celebrity nacional sin parangón.



Al nivel de las Kardashian o las mismísimas Campos (así por poner un ejemplo de nuestra bella tierra) la hija de Maite Galdeano -personalidad ilustre reconocida mundialmente por enseñar a Jorge Javier Vázquez a tirarse pedos, por animar a sus fans a hacerse ‘’sanísimos’’ lavados anales regularmente, por entrometerse en todas y cada una de las relaciones de su hija o por poner fino filípino a su hijo, eso sí, siempre sin maldad- está viviendo sus años dorados gracias a su poca vergüenza (en plan bien, en plan Antonio Orozco a los concursantes de La Voz) y su entrada en el universo Mediaset. ¿Y qué hacen las celebrities mundialmente famosas cuando ya lo han hecho todo? Pues claro… ¡casarse!

Nos vamos de bodorrio Suescun





Si hace solo unos días se especulaba con un posible reencuentro entre Kiko Jiménez y Estela Grande a escondidas de Sofía, la Suescun callaba todas las bocas anunciando uno de los bombazos del año: ¡se casa! Sí, exacto compañeres, después de mil idas y venidas, de varios realities tormentosos en el camino, de amistades poco inocentes por parte del ex de Gloria Camila, de broncazas transmitidas en directo y de 2334534 reconciliaciones más empalagosas que una tarta de leche condensada, la feliz pareja ha decidido darse el ‘’sí, quiero’’ alejando así todos los rumores de crisis que nos hacían presagiar la inminente ruptura.



Se convirtieron en pareja sorpresa el verano pasado y aunque llevaban varios años trabajando juntos en Mujeres y Hombres y Viceversa, la relación de Kiko con Gloria Camila Ortega Cano había truncado su posible romance hasta que claro, Gloria Camila le fue infiel a Kiko con Barranco, Kiko lo gritó a los cuatro vientos, Sofía se convirtió en su pañito de lágrimas y ya sabéis eso que dicen… cuánto más amigo, ¡más me arrimo! (Creo que era con primo, pero también nos vale). Y así, tras mil y un encontronazos con Gloria Ca. en televisión y mil movidas con la Maite que es muy Maite y no ha visto nunca con buenos ojos que su niña ‘’le abandone’’ para irse con uno de sus churris, la joven parejuela lleva meses luchando contra viento y marea por su amor.



Viviendo juntos y más felices que nunca, los tortolitos han anunciado boda inminente a través de una emotiva (y pagada) exclusiva en la revista lecturas: ‘’Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial’’, anunciaba Kiko. Mmmmm, rito especial… en su caso el rito más especial sería que Gloria Camila oficiciara el bonito enlace. Y a todo esto, la Sofi también avisa y quién avisa no es traidor… de que ¡van a por el bebé! De momento y, según cuenta la propia Sofía si todavía no se ha quedado embarazada es porque está tomando una medicación para la piel y no puede hasta que termine el tratamiento, ¡otro bombazo y de los gordos! De momento y, mientras soñamos con el vestido que lucirá la reina de los realities en su boda con el andaluz, tenemos que decir que el último look que se ha plantado para la gala en directo de Supervivientes ha sido una de las cosas más comentadas de la noche.



Apuesta segura, ¡todo al brilli brilli!



Que Sofía brilla con y sin lentejuelas nos ha quedado más que claro pero que su vestido de anoche iba a ser más comentado que todos los capítulos juntos del culebrón Flores, eso ya no lo esperábamos tanto. La Suescun aparecía en plató con un imposible vestido que solo les sienta bien a unas pocas afortunadas –Sofía es una de ellas-. Críticas y halagos a partes iguales en una noche marcada de nuevo por el interés que genera la enemistad entre Sofía y Gloria Camila.



© via instagram @albinadylaofficial

Concretamente, el vestido de Sofi era obra de Albina Dyilao, una diseñadora de Kosovo caracterizada por añadir bien de brilli brilli a todas sus creaciones y por vestir a famosas de todos los países, desde Oriana Marzoli hasta la mismísima Thalía. No obstante, la moda es como todo, hay a quienes les encantó el modelito, sobre todo fieles fans de Sofía, y otros que lo detestaron dejando constancia de ello en sus redes sociales: ‘’¿Quién ha diseñado el vestido de Sofía ya está detenido?’’, ‘’¿Por qué nadie le dice a Sofía que va ridícula con ese vestido’’? o ‘’el vestido de Sofía es feo hasta el punto de darme miedo al verlo, su estilista es su enemigo’’. De todas formas, ¡qué exagerados sois a veces eh! Todo sea dicho y es que la verdad que la de Pamplona suele acertar muchas más veces de las que patina con sus looks, ¿no creéis?



