¡Barbie hace historia en la gran pantalla! La icónica muñeca de Mattel ha vuelto a conquistar los corazones del público y esta vez, bajo la dirección magistral de Greta Gerwig, ha roto récords en el mundo cinematográfico. Con su debut, 'Barbie' se ha convertido en la película dirigida por una mujer con el mayor éxito de taquilla en Estados Unidos, ¡y eso es motivo de celebración!

Desde su estreno en el país, Barbie ha demostrado su poder de atracción al recaudar cerca de US$ 155 millones en su primer fin de semana, ¡una cifra asombrosa! No solo eso, sino que también ha arrasado en Brasil con la increíble suma de R$ 76 millones, dejando claro que esta película ha logrado conectar con audiencias de todas partes.



Greta Gerwig, la visionaria detrás de este proyecto, ha dado un paso audaz al llevar a la pantalla grande a uno de los juguetes más queridos de todos los tiempos. Su talento como directora ha sido fundamental para hacer de 'Barbie' una experiencia cinematográfica que ha cautivado tanto a jóvenes como adultos.



Es importante destacar que el camino hacia el éxito no siempre es fácil, y para Gerwig tampoco lo fue. Con un presupuesto de US$ 145 millones para la realización de la película, se enfrentó a grandes desafíos, pero su determinación y pasión por el proyecto se reflejan claramente en el resultado final.



Al lograr superar a grandes producciones como Captain Marvel, la codirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, Barbie ha demostrado que no solo es una figura emblemática en la industria de los juguetes, sino que también puede reinar en la industria del cine. Es un logro que inspira a todas las mujeres en el mundo del entretenimiento y abre nuevas puertas para futuras directoras que deseen contar sus propias historias en la gran pantalla.

¿Quién es Greta Gerwig?

Nacida en Sacramento, California el 4 de agosto de 1983; Greta siempre mostró su pasión por la actuación y la escritura. Aunque comenzó como actriz, encontró su verdadera vocación detrás de las cámaras.



Su debut como directora con "Lady Bird" la catapultó al éxito, ofreciendo una mirada conmovedora sobre la relación madre-hija. La película recibió elogios y nominaciones a los premios Oscar. Luego, brilló con su adaptación de "Little Women" (Mujercitas), demostrando su habilidad para contar historias auténticas.



En cuanto a los temas que aborda en sus obras, Greta Gerwig tiene un interés especial en explorar el crecimiento y la maduración emocional de las mujeres, así como las relaciones entre miembros de la familia y amigos. Se destaca por presentar la dinámica femenina de una manera comprensiva y empática, sin recurrir a estereotipos o retratos unidimensionales.



¡Y ya solo por eso nos encanta Greta!



Así que, si aún no has tenido la oportunidad de ver 'Barbie', te animamos a que te sumerjas en esta aventura llena de magia y diversión. ¡No te arrepentirás de ser testigo de este hito cinematográfico dirigido por una talentosa mujer como Greta Gerwig!