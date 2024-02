'Zorra': De insulto a himno empoderado, la canción que nos lleva a Eurovisión 2024

El Benidorm Fest 2024 nos ha regalado una sorpresa que ha dejado a todos boquiabiertos.

El Benidorm Fest 2024 ha cerrado sus puertas, dejándonos con una sorpresa que promete revolucionar la escena musical y cultural española. Nebulossa, la ganadora del certamen, nos lleva a Eurovisión 2024 con su tema provocador y reivindicativo: "Zorra". María Mery Bas, de 55 años, y su esposo, el productor Mark Dasousa, de 47, han logrado convertir un término peyorativo en un himno de empoderamiento.

El inesperado éxito de "Zorra" en Benidorm Fest 2024

La noche del Benidorm Fest 2024 estuvo llena de emociones y sorpresas. El jurado se encontró con un empate entre Nebulossa y st. Pedro, pero la fuerza y el mensaje directo de "Zorra" la catapultaron hacia la representación de España en el Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö. La letra, audaz y sin tapujos, aborda la aceptación de uno mismo y la resistencia a los estereotipos impuestos.

La transformación de un insulto en moda: "Zorra" como himno de empoderamiento

En menos de una semana, María Mery Bas y Mark Dasousa han logrado redefinir el significado de la palabra "zorra". Un término que durante décadas ha sido utilizado de manera despectiva, Nebulossa lo convierte en un símbolo de libertad y autenticidad. La Real Academia Española (RAE) reconoce que la evolución de un término peyorativo hacia matices positivos depende de la decisión de la población, y en este caso, Nebulossa ha logrado un cambio radical en tiempo récord.

Las posibles implicaciones en Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) prohíbe el uso de lenguaje político, insultos y expresiones inaceptables en Eurovisión. La palabra "zorra" podría considerarse un insulto, pero Nebulossa busca resignificarla y transformarla en una expresión de empoderamiento. La UER tomará una decisión en marzo, cuando RTVE presente la canción completa, la puesta en escena y otros detalles. Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovisión, evaluará si "Zorra" cumple con las normas del festival.



En palabras de Mark Dasousa, "El sentirse zorra está relacionado con la mujer, pero no es solo una canción para mujeres. Es para aquellos que se sienten apartados, para todos aquellos que no se sienten libres de ser ellos mismos". La propuesta de Nebulossa busca romper barreras y ofrecer un mensaje de aceptación y empoderamiento, independientemente del género o la edad.



La UER prohíbe la exposición de desnudez en el escenario, y la puesta en escena de "Zorra" presenta una coreografía arriesgada con dos bailarines en tanga. Esto plantea interrogantes sobre si la actuación cumplirá con las normas del festival. Martin Österdahl será el encargado de evaluar este aspecto junto con otros detalles técnicos.



En resumen, "Zorra" no solo es una canción pegajosa que nos representará en Eurovisión 2024, sino también un desafío cultural que redefine los límites de la aceptación y el empoderamiento. Estaremos atentos a la decisión de la UER y a la presentación completa de "Zorra" en el escenario europeo en mayo.

Letra de "Zorra"

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra



Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza



Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos



Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía



Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo



Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos



Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)



A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal



Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)



Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos



Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando