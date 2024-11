11 estrategias eficaces para que tu hijo obedezca, según una psicóloga

Disciplinar a un niño de manera efectiva implica guiar su comportamiento sin recurrir al castigo severo ¿Qué métodos o estrategias podemos aplicar para disciplinar a los más pequeños

Convertirse en padre hoy en día no es una tarea exenta de retos, desafíos y dificultades. Puede que el estrés en casa aparezca con frecuencia al supervisar lo que hacen o no hacen, y controlar lo que hacen bien o mal. Las reprimendas, según los expertos, no son siempre la mejor estrategia para disciplinar, pero sí enseñarles a comportarse.



Una tarea vital que requiere tiempo y paciencia, pero imprescindible para aprender estrategias para educar eficaces y saludables y evitar palabras que perjudiquen su autoestima. Por un lado, en un estudio de la Asociación Española de Pediatría publicado en la revista Pediatrics, informó sobre cómo los castigos son ineficaces a largo plazo y cómo están asociados con los problemas cognitivos.



Desde esta institución, recomiendan acudir a los expertos para el buen manejo de la conducta, además de proporcionar la educación adecuada a las familias para que adopten formas sanas de disciplina como el refuerzo positivo, el establecimiento de límites o la reorientación.



Para Gaby González, psicoterapeuta y cofundadora de Niños de Ahora, las palabras tienen un poder mucho más fuerte de lo que creemos. “Los niños sí escuchan, así que hay que cuidar lo que se les dice, pero gritar y mandar nunca es la solución”.

Esta experta recomienda algunas de las estrategias de afrontamiento útiles para que los niños obedezcan son:

Disciplina con enfoque positivo

Esta experta analiza un enfoque de crianza basado en el respeto y la empatía hacia el niño, priorizando la conexión emocional

Establecer límites claros

Los límites ayudan a los progenitores a establecer reglas y tener las expectativas claras, comunicando lo que es aceptable y lo que no en cada momento.

Experimentar consecuencias

Promueve permitir que los niños experimenten por sí mismos las consecuencias de sus actos, lo que les ayuda a aprender de ello y a asumir la responsabilidad de sus acciones.

Refuerzo positivo

Esta psicoterapeuta enfatiza la suma importancia de reconocer y recompensar cuando se portan bien para motivarles y alentarles en sus acciones positivas.

Modelar comportamientos

Gaby González aconseja a los padres ser un modelo a seguir, intentar ser un ejemplo, donde ellos se puedan ver y mostrar cómo manejar emociones y resolver conflictos de manera constructiva.

Escucha activa

Dedica tiempo a escuchar a tu hijo. Pregúntale sobre sus sentimientos y preocupaciones. Esto ayuda a validar sus emociones y fortalecer la relación.

Tiempo de calidad

Pasar tiempo juntos realizando actividades que disfruten puede ayudar a crear un vínculo mucho más fuerte, lo que facilita la disciplina cuando llega el momento. Y esto muestra que te importa su bienestar.

Reforzar su autonomía

Permitir que los niños tomen decisiones dentro de límites razonables les ayuda a sentirse empoderados. Esto puede ser tan simple como elegir su ropa o decidir entre dos actividades.

Enseñanza de habilidades de resolución de problemas

En lugar de simplemente corregir un comportamiento, enséñales a pensar en soluciones. Por ejemplo, si pelean por un juguete, pídeles que encuentren una manera de compartirlo.

Técnicas de relajación

Enseñar a los niños a manejar sus emociones es clave. Puedes practicar juntos técnicas de respiración o relajación que pueden ayudarles a calmarse cuando se sienten abrumados o más exaltados de la cuenta.

Establecer metas

Trabaja con tu hijo metas y objetivos de buen comportamiento para poder celebrarlas juntos cuando las logre.