“¿Cómo admitir que han abusado de ti cuando has dado tu consentimiento?”. La autora es Vanessa Springora, editoria, escritora y directora de la editorial Julliard que narra en este libro su relación con un hombre de 50 años cuando ella tenía 14.

El Consentimiento se ha publicado este jueves y en él su autora, Vanessa Springora, explica cómo fue su relación con Gabriel Matzneff, escritor de la élite intelectual francesa conocido por sus preferencias por los menores y en cuyos libros narra –e incluso defiende– sus experiencias sexuales con adolescentes, niñas y niños. El Consentimiento es un relato que narra la relación entre ambos cuando ella tenía 14 años y el 50.



"Hubo un fallo de todas las instituciones: escolar, policial, hospitalaria… Es eso lo que resulta increíble ante un militante de la pederastia que ha publicado textos en ese sentido en los que lo glorifica”, explica Springora en una entrevista para Le Parisien. Cuenta que conoció a Matzneff en 1986, en una cena a la que ella acudió con su madre y a la que el escritor también asisitó. Desde entonces, él comenzó a asediarla y a decirle que tenía "necesidad" de tenerla. Además, denuncia la complicidad del entorno de ambos, que consistió y calló ante lo que estaba ocurriendo. Y es que la madre de Springora, que era responsable de prensa de una editorial, estaba al tanto de lo que ocurría e incluso protegió esa relación. Y su padre, que a pesar de amenzar con denunciar a Matzneff a la policía, finalmente nunca lo hizo y desapareció de la vida de su hija. Por lo demás, ni los médicos ni los policías ni los amigos que estaban al tanto, hicieron nada por poner fin a esa relación desigual. Mientras, la élite intelectual francesa, que por supuesto era consciente de la filia del escritor por los menores, aplaudía sus obras acerca de sus relaciones con menores de 11, 13 y 14 años.



Springora asume que "consintió" la relación con aquel hombre. Pero, ¿qué es el consentimiento en una relación tan desequilibrada entre las partes?. "¿Cómo admitir que han abusado de ti cuando no puedes negar haber dado tu consentimiento, cuando has sentido deseo por ese adulto que se apresuraba para aprovecharse? ", se pregunta en su libro.



La autora se dio cuenta de que su relación con Matzneff no era amor cuando se reconoció como una más entre los adolescentes, niñas y niños con los que el autor relataba haber tenido encuentros sexuales. "Comprendí la manipulación en la que había caído. Me enfrentaba a alguien que era un depredador y no un amante de los niños, era un cazador. Y luché por salir de eso".

INTERVIEW."Ma mère avait employé le mot pédophile à son égard dès la première fois" : Vanessa Springora revient sur sa relation avec Gabriel Matzneff https://t.co/xpsWXEkUhy pic.twitter.com/JfIFKLUCxY — Culturebox (@Culturebox) January 3, 2020

Un sistema que da la espalda a las víctimas

El caso de Matzneff no es el único. Léo Scheer volvió a publicar en 2005 Les moins de seize ans (Los menores de 16 años), un relato en el que narra sus encuentros sexuales con menores y cuyo prólogo fue escrito, precisamente, por Gabriel Matzneff. Y si las autoridades francesas no evitaron ni condenaron la publicación de este contenido pederasta, tampoco hicieron objeción alguna cuando Matzneff fue galardonado en 2013 por el premio Renaudot. Tampoco ningun periodista literario cuestionó si el escritor merecía o no tal recompensa.



"Es sobre esa ceguera sobre que hay que interrogarse colectivamente: ¿Por qué nadie hizo nada durante tantos años?", se pregunta Springora. En Francia sigue sin existir una edad legalpara el consentimiento, algo que la autora lamenta porque, como bien sabe, las consecuencias, el cargo de conciencia y la culpabilidad duran toda la vida.

