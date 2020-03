En los últimos años, el Día Internacional de la Mujer se vive con mayor fuerza y energía en España que en tiempos pasados. Y es que el ambiente que se respira en las calles, llenas de personas clamando la igualdad y la libertad de niñas y mujeres, inspiran y animan a todas aquellas que han tirado la toalla en algún momento por las circunstancias que sean. También es un buen momento para regalar alguna lectura con la que las mujeres podrán sentir en sus almas su propia revolución

Debido a la notoria influencia de las corrientes feministas que han marcado nuestros días, parece haber nacido una nueva literatura que empodera a las chicas y las eleva al nivel al que deberían haber estado a lo largo de la historia. Da igual la temática escogida: puede ser sexual o teoría política, se puede disfrutar en distintos formatos (cuentos, historias...) y se puede devorar de diferentes maneras (e-book, novela tradicional, ensayo, crítica...). Lo único que deberias tener en cuenta es que las mejores anécdotas están entre las páginas de la literatura enfocada al feminismo y que puedes vivir a través de ellas sin moverte del sofá.



Si aún no tienes claro cómo empezar tu propia revolución, toma nota de la siguiente lista de libros, aptos para todos los gustos y cada uno de ellos disponible en prácticamente todas las librerías de todo el mundo. ¡No te querrás perder ninguna de las siguientes lecturas!

1. Sexo como quieras. Una guía ilustrada y explícita, Flo Perry (Libros Cúpula)

Ideal para regalar a ... chicas que tengan dudas sobre lo que sienten bajo las sábanas.



Su título deja pocas dudas a las lectoras de este libro, que busca cambiar el concepto que la sociedad nos ha impuesto sobre el feminismo. Sin duda, lo llamativo de este libro es que no muestra tapujos ante ningún tema, desde la imagen corporal hasta las relaciones personales. La escritora, Flo Perry, dibuja las preocupaciones que podría tener cualquier mujer con un trazo atrevido, espontáneo y divertido con ejemplos de parejas homosexuales y heterosexuales.



Aunque el libro esta disponible en formato digital, recomendamos tenerlo a mano en formato físico, porque viene de lujo para sonreír con sus ocurrencias en cualquier momento. Cualquiera de sus páginas te resultará de mucha ayuda en cualquier momento, ¡nunca se sabe cuanso necesitarás algún consejito sexual!

2. Ropa, música, chicos, Viv Albertine (Anagrama)

Idea para regalar a... una mujer amante de los secretos del backstage.



Si, en lugar de cine, te interesa el que podría ser el género musical más feminista de la historia, debes comprar este libro. La escritora es Viv Albertine, quien fuera cantante y guitarrista de The Slits, el primer grupo de punk femenino de la historia. Que no seas admiradora de esta formación no significa que no lo vayas a disfrutar en absoluto, puesto que la autora hace un verdadero homenaje a la figura de la mujer con una crudeza y una sinceridad apasionante.

Y es que no es habitual que la protagonista de un auténtico acontecimiento social como fue la primera banda de chicas punk describa con tanta precisión y sarcasmo su lucha contra los estereotipos en una época en la que las mujeres músicos prácticamente se reducían a coristas o cantantes). ¿Os imagináis cuál fue la respuesta del público cuando The Slits publicó su primer disco, 'Cut', en 1979? Mucho antiguo pensó que era una osadía porque, tanto la autora como sus compañeras, aparecían embadurnadas de barro y con los pechos al aire.



Los que prefirieron ir al músculo de su trabajo, la música, se dieron cuenta como sus letras eran un repertorio de teorias feministas sobre chicas que no se sentían como las typical girls y hablaban de sexo, de problemas sentimentales y satisfacción personal... Todo al ritmo de gritos, guitarrazos más porrazos de batería. Lo dicho, una revolución.

3. Manual para mujeres de la limpieza, Lucia Berlin (Alfaguara)

Regalo ideal para... feministas amantes de la literatura aguda y realista.



Además, es perfecto para leer en voz alta, siempre que le cojas el ritmo a sus historias, frenéticas y llenas de sensibilidad. Una vez comiences el primero de sus 43 relatos, te perderás entre las páginas del que será el próximo guion de Pedro Almodóvar. El director manchego no podría haber escogido mejor, puesto que en estos cuentos, Berlin aborda un conglomerado de temáticas que no encontrarás e otra novela: adicciones, divorcios o mentiras y episodios donde lo desagradable se confunde con un humor negro y elegante.



Aunque no sea una biografía como tal (el nombre de sus personajes no coincide en ningún caso con el de la autora), puede también parecerlo, puesto que sus experiencias del día a día, que no tienen un orden cronológico, se asemejan a los desgraciados episodios que tuvo que vivir esta poderosa figura de la literatura con cuatro hijos y tres separaciones a sus espaldas.

4. Cómo se hace una chica, Caitlin Moran (Anagrama)

Para las que no pueden vivir si... reírse de las desgracias propias.



Cuando tengamos un día malo, deberíamos tener la opción de transportarnos en el tiempo con con Caitlin Moran. Aunque se hizo conocida en todo el mundo por Cómo ser mujer, por su claridad y sinceridad en temas femeninos supuestamente escabrosos (cambios hormonales, la regla, el vello...), esta novela es la que arranca la trilogía que ahora va por su segundo volumen (Cómo ser famosa) y conviene que empieces por éste para conocer a su protagonista.



Johanna Morrigan es una chica de Wolverhampton que se convierte en una crítica musical famosa. Para ello, se cambia el nombre y se empeña en convertirse en adulta adaptando comportamientos supuestamente asociados a esta etapa: beber, fumar, tener relaciones sexuales con personajes de dudosa moral... Con una perspectiva cómica y mordaz, te anima a no dejar de leer las travesuras de esta mujer que no ha dejado de ser una niña en una clara apuesta por el feminismo. Si decides comprar Cómo se hace... no te olvides de hacerte otro regalo o regalar su secuela.

5. La chica de tatuaje encima del culo, Amy Schumer (Contra)

Regálaselo... a las que quieren formar parte de la revolución sin complejos.



Sin duda Amy Schumer es una de los rostros más populares de la televisión estadounidense... y también es autora de grande éxitos, puesto que aqui la humorista destapa sus carencias y virtudes a través de un ensayo biográfico excepcional. Lo mejor de esta lectura es que la también actriz relata cómo ha sido su vida desde que era una niña hasta la actualidad.

Aunque gran parte de las historias que encontrarás en sus paginas son muy duras (una tensa relación con su madre, la enfermedad degenerativa de su padre o relaciones sentimentales tóxicas), las cuenta con un humor que da mucho que pensar al que las lee, puesto que es capaz de darle la vuelta a cualquier crítica y anima a las chicas a que sigan su ejemplo. Nunca leer había sido tan reconfortante y motivador: el humor es la mejor manera de emprender la revolución y todos deberíamos aprender de una mujer como ella. Conviene mencionar que, aunque la traducción en español es muy buena, es una buena oportunidad para leer su versión original, ya que el lenguaje que emplea en este ensayo es digno de aplauso.

6. El Placer, María Hesse (Lumen)

Le encantará a... tu yo del pasado. Si conoces alguna chica adolescente, le harás un favor con estos cuentos.



Gracias, María. Este es el libro que todas hubiéramos devorado años atrás, cuando el placer femenino era aún más tabú que ahora. La autora no hace un favor en pos de la igualdad con sus preciosas ilustraciones, que revelan la necesidad de hablar así de lo que a las feministas nos gusta: la libertad en todas sus vertientes.



María hace un recorrido a lo largo de los años con personajes que han marcado la cultura popular (desde Safo de Lesbos a Marilyn Monroe) y su cosificación. Con ello, desvela algunos de los aspectos de estas mujeres que han formado parte de la historia únicamente por sus virtudes físicas. Además, incide con la misma elegancia en las diferencias de género y cómo algunas mujeres conocidas en todo el mundo han sido juzgadas por sus actos, como María Magdalena o Cleopatra, a quien se recuerda por hechos muy alejados a la política. Por tanto, María, una vez más, gracias por crear algo así.

7. Pecadoras capitales, Patricia Escalona (Random Cómics)

No te lo pierdas si... apoyas el éxito de la mujer en todos los ámbitos de su vida.



Con este ejemplar, volverás a tu infancia si has tenido la oportunidad (o la obligación) de asistir a clases de religión. Porque es ver la manzana mordida de su portada y recordar cómo tu profesor echaba la culpa de todo a Eva y la dichosa manzana. Y lo peor es que ¡para muchos niños tenía razón! En este caso, son 14 mujeres las que dibujan sobre sus páginas y hablan a través de sus capítulos de experiencias personales y comunes en la vida de muchas lectoras. Cada una aporta su particular visión de la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la soberbia, la envidia y la ira, con ejemplos muy próximos a circunstancias que hemos vivido muchas de nosotras.

Entre los temas más destacados del libro se encuentran la maternidad, la conciliación laboral, la lucha contra la violencia de genero, el éxito laboral o las limitaciones del sistema patriarcal; un recorrido en el que las protagonistas somos nosotras y que debería dejar de ser teoría para poder aplicarlo a la práctica.

8. La venganza de las punks, Vivien Goldman (Contra)

No puede faltar en tu biblioteca si... alguna vez has pensado por qué a algunos les sigue pareciendo raro ver a una mujer liderando un grupo de música.



Ya te hemos contado por qué todas deberíamos tener en nuestra estantería la biografía de Viv Albertine y, por eso, te recomendamos una obra imprescindible para completar el concepto del punk feminista. La periodista Vivien Goldman, con una amplia y reconocida trayectoria profesional, se centra en la implicación femenina en la música de ese género desde mediados de los años 70. Su discurso gira en torno a cuatro vértices (la identidad, la vida afectiva o sexual, la búsqueda de un cambio y el dinero) en los que la mujer encuentra limitaciones ajenas a su capacidad personal.

Aunque no faltan rostros que niños y niñas ya deberían conocer desde su infancia (Patti Smith, Debbie Harry o Chrissie Hynde) la denominada "catedrática del rock" no duda en incluir otras heroínas como Poly Styrene, Alice Bag, Fértil Miseria y nuestras queridas Vulpes (un sabor español nunca vienen mal), que se atrevieron a cantar «Me gusta ser una zorra». Menos mal que el feminismo ha retomado posiciones, ¡arriba los libros feministas!

9. Cosas nuestras, Ilu Ros (Lumen)

Ideal para regalar a... una nostálgica que tenga como ejemplo supremo a su abuela.



Este es, probablemente, uno de los títulos más originales de este listado y, quizá, el exponente máximo del feminismo sin quererlo. Mediante sus ilustraciones, Ilu Ros busca homenajear a su abuela Resure y revelar cómo la historia parece haber cambiado demasiado cuando hace mucho que empezaron a moverse los hilos de la emancipación femenina.



Las extravagancias de Miguel de Molina, el carácter de Conchita Piquer o la poderosa personalidad de Rocío Jurado marcan las paginas en las que la autora revela los logros de algunos personajes de la cultura popular, que combina con influencias de la actualidad, entre las que se cuelan Pony Bravo, Los Planetas o Rosalía. Conversaciones íntimas y supuestamente banales que se convierten en un regalo para los lectores, que hallarán en estas historias recuerdos de su adolescencia junto a esas mujeres tan imprescindibles en nuestras vidas como son nuestras abuelas. Deberíamos dejarnos de Instagram e interesarnos más por las memorias de nuestra familia.



10. Persépolis, Marjane Satrapi (Reservoir Books)

Indispensable si... buscas un cóctel molotov de política, lucha y valentía.



Han pasado dos décadas desde que Marjane Satrapi presentara un libro que es una revolución en sí mismo, que además este año se ha reeditado en España con un nuevo formato. Desde el punto de vista de una niña en plena crisis de identidad, esta novela gráfica se centra en la década de los años 80 en Irán, con el estallido de la revolución iraní que cambiaría la historia del país y lo sumiría en una época de cambios, divisiones entre el pueblo y una represión que afectó especialmente a las mujeres.



Esta popular novela gráfica es sin duda una de las más completas que se han publicado en los últimos años, ya que a través de la evolución biográfica de la protagonista, asistimos al futuro de la inocente niña que creció en circunstancias injustas y se vió envuelta en situaciones de marginación cultural siendo ya adulta. También, otro punto a favor de esta obra magna es el tratamiento de la guerra y la violencia: no incluye detalles violentos, pero tampoco los omite.



11. Listas, guapas, limpias, Anna Pacheco (Caballo de Troya)

Debes tenerlo en tu poder si buscas... una lectura sencilla y contundente.



Una vez hayas leído las páginas de este libro (que por la reciente aparición de la autora en OT casi ha agotado el stock de ejemplares en Amazon) te replantearás dirigirte a las niñas como "¡qué guapa es!". Porque ya desde el título, Pacheco reivindica el feminismo dialogado de nuestra sociedad, donde las chicas siempre han sido educadas con ese objetivo: ser listas, guapas y limpias.

La protagonista de esta novela muestra su complicada evolución personal, llena de dudas y miedos, junto a su Yaiza, su amiga de la infancia que tanto odia como ama o Ane, una nueva amistad de la universidad que la llevará a una fiesta donde conocerá a un chico muy especial. De fondo, la escritora desliza un conflicto constante de raíz politica y la construcción social de la mujer.

12. Juegos reunidos feministas, Patricia Escalona y Ana Galvañ (Temas de hoy)

No puede faltar en tu biblioteca.



Y punto, porque, suscribiendo las palabras de la autora, es recomendado para personas de "0 a 99 años, porque si a esa edad aún no eres feminista, muérete ya".



¿Te acuerdas de los típicos cuadernillos de verano con fondo rosa mate? Pues así puedes recibir en tus manos este compendio de crucigramas, tests, juegos del ahorcado con Harvey Weinstein, encuentra al machista (en un hábil guiño a ¿Dónde está Wally?) o "completa las frases" sacadas de titulares reales o de personajes famosos, desde futbolistas hasta presentadores de televisión o también youtubers. En las últimas paginas encontrarás un curioso manual para masturbar zonas erógenas.



