Emma García Meca, una de las investigadoras más citadas a nivel internacional

Catedrática de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Emma García Meca se ha posicionado como una de las investigadoras más citadas a nivel internacional en el área de investigación sobre Diversidad de Genero en los Consejos de Administración.

"Hemos visto que hay un efecto significativo de la mujer en la empresa cuando está en el Consejo de Administración", afirma Emma García Meca, que ha sido señalada en el Journal of Business Reseach como una de las investigadoras más citadas a nivel internacional en el área de investigación sobre Diversidad de Género en los Consejos de Administración de empresas.



El Journal of Business Research, una revista académica mensual que cubre investigaciones relativas a negocios, ha realizado un análisis biométrico en diversidad de género para el cual ha examinado una muestra de 579 estudios de la base de datos del ISI Web of Science. El objetivo de esta investigación era identificar la actividad y avances en diversidad de género entre 1999 y 2019. Los resultados apuntaban a García Meca, posicionándola como una de las investigadoras más citadas en este campo.



Y es que Meca lleva una década trabajando y colaborando con investigadores de la Universidad de Salamanca en distintos estudios sobre la influencia que ejercen las mujeres en los consejos de empresa. Así, ha estudiado e investigado sobre aspectos como la rentabilidad de la empresa, la innovación, los riesgos potenciales de las compañías, el pago de dividendos o la responsabilidad corporativa.



Pero sus investigaciones no se han limitado al territorio español, ya que considera que el nivel de influencia que pueden ejercer las mujeres dentro de la empresa, y más concretamente en los Consejos de Administración, depende en parte de las características del país en que se encuentra y de la cultura cultura del mismo entre otros factores.



Meca señala que existen teorías que afirman que las mujeres son más comunicativas, más empáticas y tienen aptitudes para liderar, caracterísicas que, asegura, ejercen una fuerte influencia en la toma de decisiones.

