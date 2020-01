Las llamadas perdidas de agresor a víctima serán consideradas violencia machista

Por orden del Tribunal Supremo, a partir de ahora las llamadas de un hombre con prohibición de las comunicaciones hacia la víctima serán consideradas un quebrantamiento de condena y, por tanto, serán delito. La sentencia se ha hecho pública el pasado lunes e incluye también los casos en los que la víctima no atienda el teléfono.

En una sentencia emitida el pasado lunes 13 de enero, el Tribunal Supremo considera que las llamadas o llamadas perdidas de un hombre con prohibición de la comunicación hacia una víctima de violencia machista serán delito. Con este veredicto, el órgano desestima el recurso de un hombre condenado por violencia machista a un año de prisión por la Audiencia Provincial de las Palmas. El Tribunal Supremo concluye que el hombre ha incurrido en un quebrantamiento de condena.



Se trata de Miguel Colmenero, condenado en 2016 por ocasionar lesiones graves a su expareja. Entonces se le impuso una orden de alejamiento y se le prohibieron las comunicaciones con la víctima. Sin embargo, el pasado 31 de mayo la llamó por teléfono y acudió a los Juzgados del Puerto del Rosario cuando sabía que ella acudiría. Como consecuencia, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario condenó a Colmenero por quebrantamiento de condena, lo que posteriormente confirmó la Audiencia Provincial de las Palmas y, en última instancia, el Tribunal Supremo.



En su recurso, el acusado alegó que la llamada telefónica no se había consumado, ya que la mujer no atendió el teléfono. Sin embargo, el Supremo considera no necesaria la respuesta de la víctima para que la llamada sea considerada un quebrantamiento de condena. Se trata de "una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada haciendo constar que esta se ha efectuado", explica el fallo.



El Supremo entiende que la sola llamada "supone un acto consumado de comunicación y un ataque a la persona a la que se quiere proteger" ya que la víctima "es consciente de la existencia de la llamada perturbadora de su tranquilidad" y sabe que "amenaza su seguridad". Y es que, según argumenta, la mayoría de terminales móviles y de línea fija reflejan el número desde el que se ha emitido la llamada e incluso aunque no sea atendida la llamada queda registrada.



El fallo se apoya en el artículo 48.3 del Código Penal, que explicita el impedimento de "establecer, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual con la víctima", y especifica que "no se exige un contacto escrito o verbal, de doble dirección" y "no se exige un contacto escrito o verbal, de doble dirección".

Las estadísticas de violencia machista incluirán a las mujeres heridas de gravedad

A partir de ahora las Comunidades Autónomas tendrán que incluir en las estadísticas oficiales a las mujeres heridas de gravedad a consecuencia de la violencia machista. Además, deberán informar al Gobierno de los asesinatos de mujeres por causa de género o sexo sin que la relación amorosa sea una condición fundamental.



Se trata de una instrucción conjunta de los Ministerior de Igualdad, Justicia, Interior, Trabajo y Política Territorial y está dirigida a las unidades de coordinación y violencia sobre la mujer y su funcionamiento. Con esto el Gobierno pretende mejorar el funcionamiento de las unidades de prevención y control de la violencia machista y avanzar así en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



"Para procurar un mayor conocimiento estadístico", explica la instrucción, se ha ampliado la ficha de información sobre la víctima tanto en los casos mortales como en los no mortales. Así, las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno deberán informar inmediatamente de los posibles asesinatos de mujeres por causas de género, incluso aquellos que se hayan producido fuera de los ámbitos de la pareja o la expareja.



Esta medida, que sustituye a una directriz de 2013, se adelantó el pasado mes de octubre en la última Conferencia Sectorial de Igualdad, donde el Gobierno transmitió a las comunidades su plan para facilitar la obtención de datos sobre los distintos tipos de violencia machista de los distintos territorios con una herramienta específica.



Se trata de una herramienta online en la que se puede registrar de manera más sencilla la actividad de las unidades contra la violencia machista, lo que resulta muy útil para el proceso posterior de recabado de información. Será en esta plataforma donde se incluirán, además de los asesinatos machistas en el ámbito de la pareja, los casos de mujeres grávemente heridas que han "requerido hospitalización". "Se detallan las actuaciones de las unidades en caso de asesinato u homicidio por razones de género o motivos de sexo, que incluyen la cumplimentación de la ficha de la víctima, que se realizará mediante herramienta específica para su cumplimentación online", se detalla.

