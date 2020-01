Gallimard retira los diarios de Matzneff después de la publicación de 'El Consentimiento'

La gran editorial francesa Gallimard ha tomado la decisión de retirar los diarios de Gabriel Matzneff después de la publicación de 'El Consentimiento', el libro de Vanessa Springora en el que relata su relación con el escritor cuando ella solo tenía 14 años. Además, el gobierno le ha retirado la ayuda económica que hasta ahora percibía.

La editorial francesa Gallimard ha roto con el escritor Gabrie Matzneff tras la publicación de Le Consentemente (El Consentiemitno), el libro de Vanessa Springora en el que relata la relación que ambos mantuvieron en la década de 1980, cuando él tenía 50 años y ella solo 14. Como consecuencia, Gallimard ha retirado este martes sus diarios íntimos de las librerías, algo que ha tenido una fuerte repercusión en instituciones oficiales. Así, el Ministerio de Cultura del gobierno francés, ha decidio suspender la ayuda económica que percibía el escritor desde hace casi veinte años.



Con esta decisión, la firma de libros no solo deja de imprimir y comercializar ejemplares de los diarios de Matzneff –algo que hace desde 1990–, que ahora tiene 83 años. Se trata de una decisión que califican como "excepcional" y que, además, implica la retirada de los que ya están a la venta, entre ellos, los de La amante del Arsenal, en tiendas desde noviembre. Simultáneamente, se ha tomado la decisión de revisar las condecoraciones y galardones que el autor ha recibido a lo largo de su carrera.



En un comunicado oficial, la editorial explica que "El sufrimiento expresado por Vanessa Springora en El consentimiento (...) justifica esta medida excepcional", una medida que no han tomado antes y que llega cuando el movimiento #MeToo sigue en plena sacudida.

Una resolución tardía

El Consentiemitno ha causado una muy fuerte repercusión en el mundo literario cuando, sin embargo, se trata solo de un relato más de entre todos los que el propio Matzneff ha referenciado antes. Gallimard, de hecho, también se hizo cargo de la edición y publicación en 1993 de La prunelle de mes yeux (La niá de mis ojos), el libro en el que Matzneff relata desde su perspectiva la relación con Springora. Y es que el escritor nunca ocultó sus "preferencias" sexuales por menores y ha relatado sus encuentros sexuales con niños y niñas con minucioso detalle en gran parte de sus obras. Una de ellas, de hecho, fue reeditada en 2005: Les Moins de Seize ans (Los menores de 16 años). Y por si esto no fuese muestra suficiente de la laxitud con la que las instituciones y el mundo literario francés han dejado pasar las negligencias de Matzneff, en 2013 el autor fue galardonado con el premio Renaudot.



Una de las cuestiones que Springora se cuestiona es que "Si las relaciones sexuales entre un adulto y un adolescente menor de 15 años son ilegales, ¿por qué esta tolerancia cuando este acto lo comete el representante de una élite —fotógrafo, escritor, cineasta, pintor?".



La ayuda económica que Matzneff recibe desde 2002 le es otorgada por el Centro Nacional del Libro (CNL), y se da a los autores que pasan por un apuro económico aun al haber hecho grandes contribuciones con su carrera a la literatura francesa. Fue Franck Riester, actual ministro de Cultura, quien anunció que esta prestación se revisará y, probablemnte, será suspendida. "¿Contribuye el señor Matzneff, por el carácter autobiográfico de sus relatos, con sus escritos al renombre de la literatura francesa convirtiéndose en el cantor de la pederastia? Considero que no. ¿Es que el tren de vida fastuoso descrito en sus libros justifica que se le atribuya una ayuda así? Creo igualmente que no", explicó.

