Desde hoy hasta el 13 de marzo la Fundación Woman's Week celebra la Madrid Woman's Week, una semana de jornadas que reivindican y celebran el papel de las mujeres en la sociedad de hoy. Será la Sede de la Comisión Europea en España la que acoja los eventos en los que enfemenino es medio colaborador.

La Fundación Woman's Week lleva 10 años celebrando y promoviendo la igualdad real entre hombres y mujeres. Para ello, cada año celebra la semana de la mujer, cinco días de jornadas y eventos dedicados a las mujeres y su papel en la sociedad: líderes, comunicadoras, científicas, investigadoras, profesoras, periodistas, guionistas, directoras, deportistas y otras profesionales de diversos sectores.



Madrid Woman's Week es un foro de pensamiento que pone el foco sobre la mujer actual y sus reivindicaciones: la igualdad, la diversidad y buen gobierno inspirado en principios y valores justos para todos. Con cada semana de la mujer nos ayudan a dar un paso más hacia la igualdad real y, por ello, desde la fundación invitan a participar a individuos y colectivos de todos os grupos políticos, de todas las ideologías y de todas las culturas, para que podamos compartir todo eso que nos une.



Las jornadas y eventos de la Madrid Woman's Week se celebrarán en la Sala Europa de la Sede de la Comisión Europea en España (Paseo de la Castellana, 46) del 9 al 13 de marzo.

Día 1, Cumbre de Liderazgo Femenino

Madrid Woman's Week 2020 abre hoy, 9 de marzo, con una cumbre de liderazgo femenino. Esta primera jornada, en la que contamos con profesionales como Marta Marañón Medina, directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción, o Carmen Rodríguez, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, trata sobre el empoderamiento femenino como una herramienta para crecer en lo personal y lo profesional. En este primer día se quiere subrayar el papel de las mujeres en puestos de mando y, concretamente, en el mundo financiero. Por ello, hoy colaboran profesionales de banca como Pilar Cutanda, finance manager Saudí Spanish Train Co, y Bárbara Otero, directora de negocio en EVO Banco.

Día 2, Jornada de Ciencia y Tecnología

El 10 de marzo se celebrará la jornada de ciencia y tecnología. En este día la Fundación Woman's Week quiere reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia, señalar la importancia de que niñas y niños tengan referentes mujeres y darles el espacio que merecen las mujeres científicas e investigadoras, que han sido desplazadas durante años.



Además, se organizarán EmpoWerMeets, encuentros que tienen el objetivo de reunir a mujeres jóvenes con mujeres referentes en diversos sectores: ciencia, finanzas, dirección, arte y tecnología. De esta manera, se quiere servir a las nuevas generaciones de ejemplos de valentía, poder y superación, contribuyendo así a acabar con los sesgos de género. Para ello colaborarán profesionales como Sara Cogliati, investigadora posdoctoral en el CNIC, o Elena Domínguez, catedrática de Química Analítica de la Universidad de Alcalá de Henares y vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC.

Día 3, Jornada de Comunicación e Igualdad

En su tercer día, la Madrid Woman's Week homenajea a las mujeres comunicadoras y subraya la importancia de informar en igualdad. En primer lugar, se hablará del Dircom –asociación de profesionales y directivos de empresas de comunicación– como agente de cambio; después, de los formatos audiovisuales con visión de género; y para finalizar, se hablará de activismo en la red, donde participan la ilustradora Lola Vendetta, la periodista Marta Valderrama Cañas y la psicóloga y experta en comunicación y género Carolina González Aguirrezábal.



Admás, colaborarán Henar Álvarez, periodista y guionista de Las que faltaban en Movistar+ y Buenismo Bien en la Cadena Ser y Carlota Corredera, periodista y presentadora de Sálvame Diario.

Día 4, Jornada de Diversidad

El jueves 12 de enero se celebrará la jornada de diversidad, que pone el foco en la integración como uno de los focos para abordar la desigualdad. Además, se abrirá un debate sobre la mujer en el mundo actual: cómo nos vemos y cómo nos ven. En este segmento participarán Cristina Sancho, presidenta Fundación Wolters Kluwer; Loreta Calero, socia Crowe España y Santiago Núñez-Lagos, manager OMVs y Wholesale Datos en Orange España.

Día 5, Mujer y Deporte

Para triunfar en el deporte y ser reconocidas por ello, las mujeres tienen que hacer un esfuerzo extra que no se exige a sus homólogos varones y, de hecho, se ha creído durante muchos años que ellas, tal y como hacían ellos, no podían dedicarse al deporte profesionalmente.



En un contexto en que se acaba de aprobar el primer convenio de la Liga Femenina de Fútbol y sabiendo que estamos creciendo y aprendiendo a construir un mundo más igualitario, la Madrid Woman's Week 2020 dedica su quinta y última jornada a la igualdad en el deporte, donde se tratará el deporte femenino como uno de los ingredientes para combatir la desigualdad.



Este último día se inaugurará con un nuevo EmpoWerMeet: 'Quiero ser una deportista de élite', donde participará Laura García Pérez, policía nacional y ex jugadora profesional de baloncesto, experta, además, en conferencias de superación.

