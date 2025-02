¿Adiós al maquillaje natural? Esta tendencia de los 2000 regresa con fuerza y así puedes adaptarla a tu look

Tal y como ocurre con la moda, las tendencias de belleza siempre están en constante evolución, y lo que un día parecía anticuado o pasado de moda, puede resurgir con fuerza en el momento menos esperado. Este es lo que ocurre con el icónico estilo de maquillaje que marcó los años 2000 y que, contra todo pronóstico, vuelve a dominar la escena en 2025. ¡Te contamos los detalles!

En los últimos años, el look de “clean girl” ha sido el gran favorito en los salones de belleza. Con rostros como Hailey Bieber popularizando esta estética, la piel luminosa y el maquillaje minimalista se convirtieron en el ideal a seguir. La naturalidad y los acabados sutiles reinaron en cortes de cabello, coloraciones y productos cosméticos. Sin embargo, este reinado parece estar llegando a su fin.



El nuevo año 2025 trae consigo un cambio radical hacia lo atrevido. Mientras algunas tendencias se inclinan hacia lo extravagante, como el renacer del estilo rococó, una técnica que los millennials usaron en los 2000 regresa con fuerza. ¿Sabes de qué hablamos?

La gran tendencia del delineador de ojos regresa

Si sabemos de un producto que marcó la era del maquillaje de los años 2000, fue sin duda el delineador de ojos. Usado en trazos más gruesos e intensos, combinado con ojos ahumados y un aire de rebeldía, fue el 'must' de toda fan incondicional del maquillaje. Y ahora, después de haber sido relegado al olvido, vuelve a imponerse con un gran número de versiones: en la línea de agua, a lo largo de las pestañas o con un discreto trazo en el lagrimal para dar profundidad a la mirada.



Si aún tienes dudas, basta con mirar a las celebrities para confirmar que el delineador ha retomado su protagonismo. Algunas famosas como Billie Eilish han apostado por looks dramáticos, mientras que Bella Hadid ha sido vista con estilos más sutiles. Incluso Taylor Swift lo incorpora en su versión más elegante y sofisticada.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Cómo unirte a esta tendencia, según los expertos

Según la maquilladora Sophia Escobedo, una de las mejores formas de lucirlo en esta temporada será haciéndote el delineado completo alrededor del ojo; así conseguirás un look inspirado en los años 90. "Durante los meses fríos, el delineado negro o marrón enmarcando todo el ojo aporta una estética atrevida que está resurgiendo con fuerza", comentó en una entrevista con Who What Wear.



Pero eso no significa que el maquillaje será monótono. Al contrario, el regreso del delineador traerá consigo un gran abanico de posibilidades para jugar con los colores y los acabados. "Tonos vibrantes como morado, verde y azul serán clave para darle un toque de personalidad al maquillaje de primavera", agrega la experta.