Tan importante como usar buenos productos a la hora de maquillarse, es utilizar las brochas adecuadas y sobre todo, mantenerlas siempre limpias. ¿Sabes cómo limpiar las brochas de maquillaje? Te damos algunos trucos.

¡Nos da mucha pereza! Sí, efectivamente, es una tarea que no nos encanta hacer pero no queda otra si queremos mantener la higiene en nuestros productos de belleza toca hacer limpieza de brochas asiduamente. De nada sirve tener las mejores brochas del mundo si no las mantenemos en buenas condiciones y las limpiamos con la frecuencia necesaria. ¿Quieres aprender a limpiarlas correctamente? ¡Te enseñamos todos los trucos!

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Si has llegado hasta aquí, es porque tienes un pack de brochas para maquillarte. Si no es el caso, te recomendamos que te hagas con un kit enseguida porque no te arrepentirás.Te recomendamos un pack de brochas de muy buena calidad de la marca Niré a buen precio disponibles en Amazon.

​

No es para que te lo tomes a la ligera y es que tener perfectamente limpias tus brochas de maquillaje es fundamental para el cuidado de tu piel, además de tu rutina de belleza diaria tanto de día como de noche. ¿Sabías que una mala higiene de nuestras brochas y pinceles de maquillaje puede desencadenar un brote de acné o hasta una infección en la piel de nuestro rostro? ¿Y que una brocha sucia puede estropear tus cosméticos favoritos haciendo que dejen de pigmentar correctamente?

Por esto, es muy importante mantener una rutina y frecuencia de limpieza adecuadas para que nuestras brochas estén siempre listas para su uso y nos duren mucho más tiempo en perfectas condiciones.

Normas básicas para saber cómo limpiar nuestras brochas de maquillaje

A la hora de cuidar de nuestras brochas no solo es importante mantener una buena higiene, sino también saber cómo realizar la limpieza para no dañarlas. Lo más importante es lavarlas siempre en la dirección del pelo, es decir, que el agua vaya desde la base del pelo a la punta, e intentando mojar lo menos posible el mango. Si lo hiciéramos en dirección contraria, el agua entraría dentro del pincel, y podría pudrir la madera del mango y estropear las fibras de pelo.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el secado. En función de la densidad de pelo de la brocha, ésta puede tardar de uno a dos días en secarse completamente. También existen herramientas que aceleran este proceso como mantas eléctricas específicas para brochas. Durante este tiempo, es necesario que mantengamos nuestras brochas en posición horizontal, ya que de lo contrario el agua restante también podría entrar a través del mango.

© iStock

Brochas y pinceles para productos en polvo, ¿cómo limpiarlos?

Para dar una correcta limpieza a nuestras brochas y pinceles, lo primero que debemos hacer es aprender a distinguirlas. Y es que son muchos los distintos usos que les damos a las herramientas de nuestro neceser. Cuando las utilicemos únicamente con productos en polvo, como coloretes, sombras de ojos o polvos compactos la suciedad acumulada es mucho más fácil de eliminar.

Bastará con utilizar una pastilla de jabón hidratante (como el de coco) o un champú normal y corriente. Eso, sí ten en cuenta que no tenga acondicionadores ni siliconas, para no apelmazar el pelo del pincel.

¿Cómo eliminar los productos grasos de las brochas de maquillaje?

Sin embargo, las brochas y pinceles que utilizamos para los productos en crema o fluidos, como el corrector o la base de maquillaje deben tener una limpieza específica. La razón es que estos productos contienen muchos más aceites, y por eso son más difíciles de eliminar con los métodos anteriores.

Para eliminarlos por completo tendremos que utilizar aceite de oliva (es un desmaquillante natural muy efectivo). Después os recomendamos darles un lavado con champú o jabón natural sin parabenos para quitar los restos de aceite. También puedes utilizar el lavavajillas que elimina la grasa de manera rápida y efectiva, y las brochas quedan desinfectadas.

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo conseguir un maquillaje natural con unas brochas limpias y una piel cuidada:

Cómo limpiar las brochas de maquillaje a diario

Cuando simplemente quieras limpiar tus pinceles para eliminar los restos de maquillaje y volver a utilizarlas en el momento, existen en el mercado diferentes líquidos limpiadores instantáneos que también secan la brocha. Estos no necesitan agua y tan solo tendrás que aplicar sobre el pincel y frotar el mismo sobre una toalla limpia o un papel absorbente (como los de cocina).

Te recomendamos el limpiador de brochas de la marca de Real Techniques, elimina los restos de maquillaje y las bacterias en las cerdas de tus brochas de forma muy efectiva. Puedes encontrarlo en Amazon.

Herramientas adicionales para limpiar las brochas de maquillaje

Por último, si en lugar de utilizar tus propias manos quieres ayudarte de algún otro utensilio, existen plantillas de silicona con texturas. Estas están especialmente diseñadas para esta función. Se colocan en el lavabo bajo un chorro de agua tibia para facilitar el proceso de limpieza. ¿Una opción low cost? Compra un guante de cocina de silicona (de los que sirven para sacar la bandeja caliente del horno) que tenga algún tipo de relieve. Lo podrás utilizar para ayudarte a eliminar los restos de maquillaje incrustados en las cerdas de tus brochas. ¡El resultado será el mismo que con la plantilla profesional! Recuerda siempre dejar las brochas secar antes de volver a utilizarlas.

Aquí tienes una demostración práctica de cómo limpiar tus brochas de maquillaje correctamente

Loading...



Y también:

Los grandes errores de maquillaje que cometes y deberías evitar

Layering: el ritual de limpieza facial más famoso de las orientales

¿Es posible acabar con los poros dilatados? Te contamos cómo disimularlos