Maquillaje de Halloween paso a paso: 10 ideas terroríficas

Halloween se acerca peligrosamente, lo que supone la excusa perfecta para sacar a la make-up artist que llevas dentro y dar rienda libre a la creatividad. Olvídate de las caras pintadas de blanco y las falsas ojeras que no tienen ni una pizca de gracia. Si quieres lanzarte a realizarte un maquillaje de miedo, aquí tienes algunas ideas.

No queda nada para la noche de Halloween y eso solo significa una cosa: llegó el momento de volverse creativas y sacar nuestro lado oscuro. Un buen disfraz es importante, pero si hay algo que marca la diferencia es un maquillaje logrado y espeluznante.

Maquillaje 1. Calavera o muerte



Seamos sinceros, aunque nos encante Halloween solemos dejar la planificación de nuestros outfits para el ultimo momento. Por eso, por lo general, como no nos gusta complicarnos la vida, una de las primeras ideas que te proponemos es el maquillaje de esqueleto muy fácil.



Es muy sencillo, lo único que necesitas es tu maquillaje habitual y pintura blanca en crema (apta para la piel, claro). Pinta toda tu cara de blanco. Una vez que tienes la base, solo es cuestión de darle un poco de volumen a zonas como los pómulos, siguiendo la técnica del contouring con alguna sombra oscura. La nariz debe ser negra para dar la sensación de que no existe. No te olvides de dibujar los dientes para completar este look.



Sí, lo sabemos, puede que caracterizarse de calavera esté muy visto pero, ¿qué tal si le damos una vuelta de tuerca y sólo lo aplicamos en media cara, dejando la otra media con un maquillaje de alfombra roja?



Para eso puedes dividir tu cara en dos, o bien con una línea horizontal o bien con una vertical. La técnica para aplicar en cualquiera de las dos es la misma, pero para explicároslo bien nos pondremos en la situación de una división vertical, como en la foto. Distribuye la pintura blanca por la nariz y pómulos hacia la derecha. Después pinta un círculo negro alrededor del ojo, llevando el color hasta la ceja, y rellénalo. Además, acuérdate de la nariz negra y de dibujar la sonrisa.



Maquillaje 2. Zombie



De un clásico pasamos a otro con este maquillaje de zombie. Es posiblemente uno de los más sencillos de conseguir, ya que simplemente hace falta poner pintura blanca, verde o de un tono claro en la cara, incluyendo los labios.



No dejes de prestar atención a los ojos. Las ojeras tienen que estar muy bien marcadas con sombras, así como los pómulos. Además, para completar este aspecto de zombie demacrado, también puedes usar lentillas de colores, incluso blancas, que resalten más esta zona.



Maquillaje 3. Animales



Lobo, gato, tigre, da igual el animal que elijas, lo importante de este maquillaje es dibujar bien los pelillos. Los materiales que necesitas no pueden ser más básicos ya que, con un lápiz del color adecuado, puedes pintar pequeñas rayas para simular el pelaje en los pómulos, mejillas, nariz y cejas. ¿No da suficiente miedo? Añade algunos toques como arañazos o heridas pintadas con maquillaje rojo y serás el rey de la fiesta.



Maquillaje 4. Muñeca diabólica



¿Conseguir un maquillaje de muñeca perfecto es posible? Sí, te contamos cómo.



Usa un lápiz negro para marcar la boca y los ojos, la idea es hacer que parezcan `móviles´. Para hacer que el tamaño de los ojos parezca más grande tenéis que dibujar unas pestañas por encima y debajo de los párpados. A partir de ahí pinta unas pecas bien marcadas encima de unas mejillas rojas y ya estaría.



Una variación de este maquillaje es la de muñeca rota. Si lo que buscas, además de un look delicado, es dar miedo, posiblemente esta opción vaya mejor contigo. Este look requiere de un poco más de técnica, pero con un poco de práctica delante del espejo y un lápiz oscuro con unas sombras, podrás crear esa ilusión. ¡Con un vestido vintage tus fotos de Halloween serán las mejores!



Maquillaje 5. Bruja



Si estás cansada de los maquillajes de brujas de toda la vida, esas que tienen la cara verde con una verruga estratégicamente situada sobre una gran nariz, puedes usar esta idea para conseguir un estilo más bonito y original, sin renunciar a estar a la última moda de forma fácil.



Si eres fanática de Disney puedes recurrir a algunas de nuestras villanas favoritas, como la bruja Maléfica. Para caracterizarte como ella puedes seguir un tutorial de maquillaje con tonos morados y verdes, acordándote luego de marcar y perfilar sus rasgos más característicos, los ojos, la nariz y los pómulos. No te olvides de utilizar un pintalabios llamativo.



Maquillaje 6. Calavera mejicana o catrina





La popularidad del maquillaje de calavera y catrina no ha parado de crecer, al principio por su originalidad y ahora por su belleza. No es extraño ver que, Halloween tras Halloween, Instragram se inunde de estos característicos personajes. Estos curiosos esqueletos no son solo disfraces, sino de la representación de parte de la cultura de México, plagada de colores, estilos y formas.



El maquillaje de catrina necesita de algunas sombras de ojos y un delineador negro. Con el negro dibuja y rellena las cuencas de los ojos, la nariz y una sonrisa “cosida”. A partir de ahí, añade toques de color por donde quieras, alrededor de los ojos, principalmente, y en la frente. Te recomendamos usar maquillaje en crema sobre el que se asientan mejor las sombras en polvo.



Maquillaje 7. La novia cadáver



Si antes usábamos a las malas de Disney como inspiración, ¿por qué no basar nuestro disfraz en otro tipo de personaje?



La novia cadáver es otro disfraz que nunca falla. Para conseguir el look lo único que necesitas es pintar tu rostro con pintura en crema blanca o azul. Lo único que faltaría es dar volumen al rostro con alguna sombra azul más oscura y pintar los labios con un color fuerte, como un rojo pasión, para conseguir ese aspecto de dibujo.



Maquillaje 8. Vampiro



Los vampiros siempre han sido los seres siniestros más elegantes. Para conseguir parecerte a ellos solo hacen falta un par de detalles, entre los que no puede faltar un par de colmillos falsos, un poco de sangre falsa y tu maquillaje habitual.



Esta opción es perfecta si quieres asistir a una fiesta sin renunciar a la moda, llevando un precioso vestido o un traje más formal.



Maquillaje 9. Calabaza



Hasta hace no mucho tiempo, el maquillaje de calabaza estaba prácticamente reservado para los niños. Sin embargo, ahora existe muchos tutoriales que explican cómo podemos maquillarnos de calabaza para convertirnos en los protagonistas de la fiesta.



A parte de la base naranja, tendremos que usar un lápiz negro para marcar las hendiduras de la calabaza, además de los agujeros de los ojos y una boca con puntiagudos dientes. Si te toca maquillar a alguna amiga, te aconsejamos empezar por este estilo, sencillo a la vez que vistoso.



Maquillaje 10. Saw



Volviendo al mundo de ficción encontramos a Billy the Puppet. Puede que de primeras este nombre no te suene, pero si hablamos de Saw, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de este personaje.



Para disfrazaros de uno de los personajes más sádicos e inteligentes, a parte de la ropa, necesitas un maquillaje convincente. Sobre una base blanca, dibuja en forma de espiral unos coloretes de color rojo fuerte. Pinta tus labios del mismo color y de las comisuras a la barbilla tira unas líneas negras. Para acabar, ennegrece tus ojos y trata de pintar el centro con tonalidades rojizas.





Maquillaje para perezosos: cremallera, ojos, heridas y más



No necesitas mucho para conseguir disfraces escalofriantes. Aun así, si todas estas opciones que te presentamos te parecen demasiado complejas, también puedes optar por alguna de estas:

Heridas. Está claro que no hace falta un gran maquillaje para ser la más terrorífica en la noche de Halloween. Para el Día de los Muertos puedes apostar por heridas falsas en las que, cuanta más sangre, mejor.

Ojos. La mayoría de los maquillajes de Halloween se centran en los ojos, por eso, si no quieres complicarte, busca un look para ellos. Por ejemplo, dibuja con un delineador negro una telaraña.

Accesorios. También podéis acudir al látex o técnicas que te permitan añadir cualquier tipo de objetos en tu rostro y cuerpo, un paso más al proceso de maquillar de toda la vida. Algunas de las tendencias, como una cremallera u objeto clavado en la cara, podéis encontrarlas en Pinterest o Instagram.

Explota tu creatividad al máximo para conseguir tu look este Halloween



