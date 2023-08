Con su filosofía de ‘menos a más’ que promueve la belleza natural de las personas, la maquilladora jerezana Vanessa Martín-Barbadillo nos da consejos con productos que acentúan la identidad de la mujer.

Vanessa Martín-Barbadillo nos sigue compartiendo tips valiosos. Ha trabajado para firmas de moda, colaborado con editoriales para la revista Hola, hace concursos de automaquillaje, talleres para el cuidado de la piel y en Farmacia Central, y otros varios eventos ocupan gran parte de su agenda. En esta ocasión nos dice cómo mantener el maquillaje en verano con sus recomendaciones.



Las altas temperaturas en ocasiones arruinan los maquillajes, para evitarlo Vanessa nos sugiere usar texturas ligeras en gel para no pasarse de hidratación y que el maquillaje no flote, adhiriéndose bien a la piel. Como alternativa el maquillaje se puede sellar en el centro del rostro con polvo traslúcido, usando toallitas para brillos que son higiénicas y prácticas porque se tiran después de usarse, ayudan a retocar al salir más brillos sin tener que añadir más texturas en la piel.



Adicionalmente se puede utilizar un spray fijador y ampolla flash como prebase y hacer un eyeliner más resistente. Nos da además el tip interesante de añadir gotitas de fijador a la base de maquillaje para tener mejor adherencia.

Tips adicionales que te sirven en esta temporada

La experta siempre ha dicho que una buena protección solar es la mejor crema antiedad, y ella usa protector solar con color como base de maquillaje, porque da aspecto sano y sirve como barrera contra la polución. Resalta que es cuestión de embellecer y no de cubrir, y recomienda la protección solar 100% por ser la mejor prevención.



En cuanto a la replicación su mejor sugerencia es la de formato bruma (spray) para no añadir más producto ni tocarse la cara, además puede llevarse en el bolso y aplicarla cada dos horas, en caso de estar en la playa se reaplica con el producto en crema.



Al preguntarle cuáles son sus básicos de verano, respondió que son la protección solar a color, una máscara de pestañas resistente al agua, bálsamo labial y tinte de mejillas que aporta el rubor al rostro. Para lucir una piel fresca y luminosa nos sugiere optar por texturas ligeras y acabados en la piel sin generar más grasa, que a diferencia del sudor la podemos controlar mejor con fórmulas ‘oil free’ y papelitos antibrillos, y por último nos aconseja usar iluminador sólo en puntos claves y no por toda la cara, un ejemplo es aplicarlo en el punto alto del pómulo porque da un efecto más real, como a ella igualmente le agrada.