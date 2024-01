Effortless Makeup: el look de maquillaje natural que arrasa en 2024

La nueva tendencia en maquillaje consiste en parecer que no le has dedicado demasiado tiempo. Te mostramos como lucir el Effortless Makeup

Los últimos eventos de entregas de premios en la industria cinematográfica han puesto de manifiesto una nueva tendencia en lo que se refiere al maquillaje. En lugar de posar con maquillaje de gala como cabría esperar en un acontecimiento de este tipo, las grandes estrellas de Hollywood han optado por aparecer en ellos luciendo maquillajes muy naturales en su mayoría.



Y dado que las actrices y celebrities son las principales influencers en lo que se refiere a belleza femenina, merece la pena adentrarnos en las particularidades de esta tendencia. Veamos en qué consiste el Effortless Makeup.

Qué es el Effortless Makeup

En esencia, el Effortless Makeup consiste en lucir un maquillaje que produzca la sensación de ser mínimo y natural. Pero aunque su denominación parece implicar que no se ha puesto esfuerzo en él, lo cierto es que tiene su intríngulis. Porque hay una diferencia entre no llevar maquillaje, parecer que no lo llevas y llevar un maquillaje de apariencia natural. ¿Complejo? Quizás. Pero veamos sus características.



El maquillaje Effortless pretende dar la apariencia de que vas maquillada, pero que no has empleado mucho tiempo en ello. Por eso no resulta estridente, sino que transmite un acabado natural pero cuidado. Los tonos son suaves y solo se destacan ligeramente los labios, que es un aspecto que no necesita de demasiado trabajo.

Conseguir el efecto Effortless

Lo primero que hay que considerar para lograr el efecto Effortless es que se requiere un cuidado de la piel para que verdaderamente no sea necesario un maquillaje muy cargado que tape imperfecciones. Para esto es necesario seguir una buena rutina de cuidado facial que la mantenga en buen estado..



Ya entrando en materia, para este look se recomienda emplear bases en tonos suaves y preferentemente en crema. Apostar por tonos naturales, como sombras de ojos neutras que los marquen de forma moderada. Y aunque una máscara de pestañas que aporte volumen está permitida, en lo que se refiere a colorete o iluminador, deben tener una presencia casi testimonial y carecer de protagonismo. Donde puedes poner el foco es en los labios, aunque para que no desentone con la apariencia natural del resto de tu maquillaje no hay que salirse de los colores más clásicos como rojos, rosas o marrones. El effortless no da espacio para excentricidades.



En definitiva, como puedes comprobar, de “Effortless” tiene muy poco. Si tuviéramos que designar un adjetivo para calificar el maquillaje Effortless este sería sutil. La realidad es que tienes que equilibrar todos los factores para no caer en extremos. Ni parecer que no llevas maquillaje, ni que éste resalte de forma demasiado evidente.