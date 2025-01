La base viral de Maybelline que estabas esperando por fin llega a España. ¡Consíguela antes que nadie!

La base Superstay Lumi Matte de Maybelline llega para romper las reglas con un acabado mate con glow y una fórmula ligera que aguanta hasta 30 horas

Los profesionales del maquillaje tienen muy claro que el famoso make-up no make-up, la tendencia que llegó a nuestra vida hace un par de años, va a seguir dominando el sector este 2025. Sin embargo, este acabado tan natural va a convivir con el efecto glow y esa luminosidad natural que todas adoramos. Por eso, tienes que conocer uno de los grandes secretos del año: la nueva base de maquillaje viral SuperStay Lumi Matte de Maybelline New York acaba de llegar a España dispuesta a revolucionar nuestros looks. Fórmula ligera, alta cobertura y acabado mate con glow, ¿qué más podemos pedir?



Durante mucho tiempo hemos caído en grandes mitos, como que una base mate de maquillaje de alta cobertura y larga duración no puede ser ligera, que es imposible que una fórmula sea mate y glow al mismo tiempo o que si tenemos la piel grasa no podemos utilizar acabados luminosos para evitar los brillos. Todas son falsas creencias que se alejan de la realidad, y mucho más ahora que la base de maquillaje SuperStay Lumi Matte acaba de llegar a España para derribar mitos y romper las reglas. Es una de las mejores bases de maquillaje luminosas del momento, deja un acabado mate con glow y te sigue el ritmo, porque se mantiene intacta en la piel durante 30 horas.



Te mueres de ganas por saber todos los detalles, cómo es posible que un acabado pueda ser mate y luminoso al mismo tiempo o cómo aplicarla correctamente, ¿verdad? Cuando la descubras, solo vas a querer utilizar la Lumi Matte SuperStay de Maybelline, así que te contamos cómo puedes conseguirla antes que nadie.

Base de maquillaje SuperStay Lumi Matte de Maybelline New York

La nueva base de maquillaje viral de Maybelline ya está en España y le han hecho falta muy pocos días para estar en boca de todas las que amamos el maquillaje. La clave de esta fórmula mate con glow de la que todo el mundo habla está en la tecnología Air-Flex, porque le da el toque ligero y aireado que una base de maquillaje de larga duración debería tener. Además, otro punto a favor de la SuperStay Lumi Matte es que su fórmula contiene una combinación de pigmentos con aminoácidos que proporcionan el acabado mate con brillo difuso que mejor sienta.



Si en el día a día prescindes de las bases de maquillaje porque son demasiado densas y no dejan que tu piel respire, con la nueva fórmula viral de Maybelline van a volver a tu rutina de make-up. Además, 9 de cada 10 personas que ya la han probado confirman que es una base de maquillaje ligera como el aire. Y se mantiene hasta 30 horas intacta en tu piel con el acabado que habías conseguido.



Sus características la convierten en la mejor base para piel mixta, pero por supuesto es apta también para pieles grasas y sensibles al ser no comedogénica. La vas a adorar en invierno y en verano, porque crea una película en tu piel que evita que los factores externos alteren el maquillaje. Resiste el agua, el sudor, es vegana y además la puedes encontrar en 24 tonos distintos. ¡El tuyo te está esperando!



Otra cosa que nos encanta de esta base mate con luminosidad natural es que, aunque sea ligera y de larga duración, tiene una cobertura media-alta totalmente modulable. Podrás elegir el acabado perfecto en función de la ocasión que tengas por delante, y sobre todo hacerte con ella antes que nadie ahora que acaba de aterrizar en España.

¿Cómo aplicar la Superstay Lumi Matte de Maybelline correctamente?

La aplicación de la SuperStay Lumi Matte no es tan diferente a cualquier otra base de maquillaje, pero Maybelline nos explica cómo conseguir resultados perfectos. El primer paso es limpiar e hidratar bien la cara (y hacerte tu skincare habitual); a continuación, aplica una o dos dosis sobre el rostro y difumina como prefieras, ya sea con una brocha, una beauty blender e incluso con la yema de los dedos. Modula la cobertura a tu gusto y aplica un poco más de producto en las imperfecciones, granitos o marcas que quieras cubrir.



Otro truco a la hora de aplicarla es empezar siempre por el centro del rostro e ir difuminando hacia el exterior. Así, conseguirás un acabado mate y una piel con mucho glow durante horas sin preocuparte por los brillos. Tenemos muy claro que esta fórmula ligera y viral es un must-have en tu neceser para este 2025.



La nueva base con acabado mate luminoso llega para romper las reglas y darle la vuelta a todos los mitos que esconde el sector del make-up. Lucirás un rostro radiante durante 30 horas, disfrutarás de lo mejor del acabado mate y de ese toque de glow que a todas nos encanta, ¡y por fin está en España! Corre a por ella, porque va a elevar todos tus looks.